Do 9, 14 i 16! Popis siatkarskiej reprezentacji Polski na ME

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek są rozgrywane w dniach 1-12 lipca. Gospodarzem imprezy są Litwa i Łotwa. W turnieju gra szesnaście reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po osiem zespołów w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabeli obu grup awansują do półfinałów.

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi Joanna Staniucha-Szczurek, swoje mecze rozgrywa w Rydze. W pierwszym spotkaniu zmierzyła się z Łotwą i wygrała 3:1. Drugie starcie zakończyło się zwycięstwem 3:1 z Hiszpanią. Kolejne spotkania przyniosły jednak porażki - 0:3 z Turcją i 0:3 z Włochami. W spotkaniu z reprezentacją Czech Polki wygrały 3:0. Mecz z Belgią przyniósł jednak trzecią przegraną - 0:3.

Na zakończenie fazy grupowej Polki zmierzyły się z Islandią, która przegrała sześć wcześniejszych spotkań, każde wynikiem 0:3. Identycznym rezultatem zakończył się mecz z Polską.

Polska - Islandia 3:0 (25:9, 25:14, 25:16)

Polsat Sport