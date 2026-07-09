Finał Wimbledonu. Relacja na żywo

Czas na końcowe rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o Wimbledon 2026.

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W czwartkowym finale miksta Marc Polmans i Storm Hunter zmierzą się z duetem Marcelo Arevalo i Jelena Ostapenko.

Kto okaże się górą - para z Australii czy duet salwadorsko-łotewski?

Relacja live i wynik na żywo finału Wimbledonu na Polsatsport.pl.

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