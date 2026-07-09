Finał Wimbledonu rozstrzygnięty! Triumf wielkiej rywalki Świątek

Spotkanie na początku przebiegało pod dyktando duetu Polmans/Hunter. W pierwszym secie było 6:4, a w drugiej partii Australijczycy mieli już przewagę przełamania. Ostatecznie jednak Arevalo i Ostapenko wrócili do gry, odrabiając straty i doprowadzając do remisu, triumfując 7:5.

W trzecim secie Arevalo i Ostapenko wygrali 6:2. Tym samym wygrali w trzech setach i sięgnęli po końcowy triumf w Wimbledonie 2026.

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Ostapenko to mistrzyni French Open w grze singlowej z 2017 roku i triumfatorka US Open w deblu w 2024 roku. W kończącej się edycji Wimbledonu 2026 w singlu doszła do trzeciej rundy, gdzie przegrała z liderką rankingu WTA Aryną Sabalenką.

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Łotyszka w singlu znakomicie spisuje się w meczach przeciwko Idze Świątek. Ostapenko jest jedną z nielicznych zawodniczek mających dodatni bilans w spotkaniach z Polką - dość powiedzieć, że wygrała... wszystkie z sześciu dotychczasowych starć między tymi zawodniczkami.

W weekend poznamy triumfatorów w singlu. W finale tenisistek zagrają dwie Czeszki - Karolina Muchova i Linda Noskova. Jeśli chodzi o tenisistów, przed nami półfinały - Arthur Fery vs Alexander Zverev i Jannik Sinner vs Novak Djoković.

Marc Polmans/Storm Hunter - Marcelo Arevalo/Jelena Ostapenko 6:4, 5:7, 2:6

BS, Polsat Sport