Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 10.07
Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka w piątek 10 lipca o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.
Piątkowy program "Halo tu Wimbledon" poprowadzi Tomasz Tomaszewski.
ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz! Znamy pierwszą finalistkę Wimbledonu
W programie podsumujemy mecze półfinałowe kobiet oraz zapowiemy półfinały mężczyzn.
Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.
Przejdź na Polsatsport.pl
Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w piątek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.