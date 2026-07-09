Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 10.07

Piątkowy program "Halo tu Wimbledon" poprowadzi Tomasz Tomaszewski.

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W programie podsumujemy mecze półfinałowe kobiet oraz zapowiemy półfinały mężczyzn.

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w piątek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

Polsat Sport