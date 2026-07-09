Hubert Hurkacz poznał diagnozę. Oto, co dolega tenisiście po Wimbledonie

Przypomnijmy - Hurkacz prowadził już 2:0 w setach w spotkaniu z Niemcem, ale nabawił się kontuzji i ostatecznie odpadł z turnieju po pięciosetowej batalii. W rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport tuż po meczu Hurkacz skomentował uraz.



- Naciągnąłem mięsień brzucha - przyznał wówczas załamany Hurkacz, po czym dodał, że przed nim dodatkowe badania.

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Polak właśnie zabrał na ten temat głos za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Potwierdził uraz brzucha.

"To boli… Naciągnąłem mięsień skośny brzucha i niestety nie mogłem kontynuować gry. Rehabilitacja przebiega dobrze i wkrótce będę gotowy do powrotu na kort. Dziękuję za niesamowite wsparcie. Do zobaczenia następnym razem, Wimbledon" - napisał na swoim Instagramie.

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Jak na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy Hurkacz wróci na kort.

BS, Polsat Sport