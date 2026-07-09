Hubert Hurkacz poznał diagnozę. Oto, co dolega tenisiście po Wimbledonie

Tenis

Hubert Hurkacz na etapie czwartej rundy zakończył zmagania w tegorocznej edycji Wimbledonu. Polak znakomicie spisywał się w spotkaniu z Niemcem Janem-Lennardem Struffem, ale nabawił się kontuzji, przez którą ostatecznie przegrał. Właśnie Polak zabrał w tej sprawie głos za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Hubert Hurkacz w czapce i z rakietą tenisową na korcie
fot. PAP
Hubert Hurkacz potwierdził uraz mięśnia brzucha po meczu na Wimbledonie

Przypomnijmy - Hurkacz prowadził już 2:0 w setach w spotkaniu z Niemcem, ale nabawił się kontuzji i ostatecznie odpadł z turnieju po pięciosetowej batalii. W rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport tuż po meczu Hurkacz skomentował uraz.

- Naciągnąłem mięsień brzucha - przyznał wówczas załamany Hurkacz, po czym dodał, że przed nim dodatkowe badania.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dyskwalifikacja na Wimbledonie! Tenisistka złamała regulamin

 

Polak właśnie zabrał na ten temat głos za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Potwierdził uraz brzucha.

 

"To boli… Naciągnąłem mięsień skośny brzucha i niestety nie mogłem kontynuować gry. Rehabilitacja przebiega dobrze i wkrótce będę gotowy do powrotu na kort. Dziękuję za niesamowite wsparcie. Do zobaczenia następnym razem, Wimbledon" - napisał na swoim Instagramie.

 

 

Jak na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy Hurkacz wróci na kort.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HUBERT HURKACZTENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Felix Auger-Aliassime - Novak Djoković. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 