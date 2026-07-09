Hubert Hurkacz poznał diagnozę. Oto, co dolega tenisiście po Wimbledonie
Hubert Hurkacz na etapie czwartej rundy zakończył zmagania w tegorocznej edycji Wimbledonu. Polak znakomicie spisywał się w spotkaniu z Niemcem Janem-Lennardem Struffem, ale nabawił się kontuzji, przez którą ostatecznie przegrał. Właśnie Polak zabrał w tej sprawie głos za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Przypomnijmy - Hurkacz prowadził już 2:0 w setach w spotkaniu z Niemcem, ale nabawił się kontuzji i ostatecznie odpadł z turnieju po pięciosetowej batalii. W rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport tuż po meczu Hurkacz skomentował uraz.
- Naciągnąłem mięsień brzucha - przyznał wówczas załamany Hurkacz, po czym dodał, że przed nim dodatkowe badania.
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Polak właśnie zabrał na ten temat głos za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Potwierdził uraz brzucha.
"To boli… Naciągnąłem mięsień skośny brzucha i niestety nie mogłem kontynuować gry. Rehabilitacja przebiega dobrze i wkrótce będę gotowy do powrotu na kort. Dziękuję za niesamowite wsparcie. Do zobaczenia następnym razem, Wimbledon" - napisał na swoim Instagramie.
Jak na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy Hurkacz wróci na kort.Przejdź na Polsatsport.pl