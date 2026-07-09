Kolejne zwycięstwo! Triumf polskich siatkarzy na ME

Siatkówka

Polska zagrała z Turcją w meczu mistrzostw Europy U18 siatkarzy. Biało-Czerwoni wygrali 3:1.

Reprezentacja Polski U18 w siatkówce, ubrana w biało-czerwone stroje, pozuje do zdjęcia z pucharem po wygranym meczu z Turcją.
fot. CEV
Reprezentacja Polski U18

Reprezentacja Polski U18 siatkarzy rywalizuje w mistrzostwach Europy. Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech, w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

 

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Polacy na inaugurację pokonali 3:0 reprezentację Islandii, a w drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrali ze Słowenią. Turcy rozpoczęli mistrzostwa od porażki 2:3 z Finlandią, a drugi mecz zakończyli przegraną 1:3 z Grecją.

 

W czwartek Polska wygrała z Turcją 3:1.

 

Kolejnymi grupowymi rywalami polskich siatkarzy będą Włochy, Finlandia, Grecja oraz Serbia. Dwie najlepsze ekipy w tabeli awansują dalej i zagrają w półfinałach.

 

Polska - Turcja 3:1 (25:18, 17:25, 25:17, 25:15)

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