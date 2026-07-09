Koniec marzeń o finale! Podopieczna polskiej trenerki wyeliminowana z Wimbledonu

Marta Kostiuk, podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej, od początku turnieju spisywała się znakomicie. Ukrainka w drodze do półfinału pokonała Nadię Podoroską, Annę Blinkową, Emmę Navarro oraz Ashlyn Krueger. Znakomitą formę potwierdziła w środę, kiedy wygrała z Jasmine Paolini 6:3, 6:2.

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Rywalką 24-latki w piątek była Linda Noskova. Podczas tego wydarzenia Czeszka udowodniła, że triumf w czerwcowym turnieju WTA w Berlinie nie był przypadkiem. Zaledwie 21-letnia tenisistka wyeliminowała m.in. Soranę Cirsteę oraz Madison Keys. W ćwierćfinale nie dała szans Elise Mertens. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 7:5.

Początek półfinałowego spotkania był wyrównany. Obie zawodniczki bardzo dobrze serwowały, trudno było odpowiadać na ich serwis. Dopiero w szóstym gemie było blisko pierwszego przełamania, ale Noskova nie wykorzystała break pointa.

Niewiele zmieniło się w kolejnych minutach. Aż trzy gemy w tym secie zakończyły się do zera, co tylko pokazywało, że obie były doskonale przygotowane do tego starcia.

W pewnym momencie nerwowo zaczęła grać Kostiuk. Dopuściła się sporej liczby błędów przy własnym podaniu, co bezlitośnie wykorzystała Noskova. Ukrainka nie była w stanie opanować emocji zwłaszcza w dziesiątym gemie, kończąc go podwójnym błędem.

Na początku drugiej odsłony Kostiuk wyglądała nieco lepiej. Mimo to źle funkcjonował jej return, nie mogła znaleźć sposobu na odebranie serwisu Czeszki.





Można było odnieść wrażenie, że w czwartym gemie prowadzona przez Sandrę Zaniewską zawodniczka kompletnie się posypała. Została przełamana do zera.

Po chwili, przy podaniu Noskovej, wygrywała już 30:0. Czeszka zdobyła jednak trzy punkty z rzędu i była bliska zwycięstwa. Kostiuk w końcówce zaczęła jednak grać znakomicie, trafiając kilka ważnych piłek.

To był moment przełomowy. Na początku szóstego gema Ukrainka wygrała dwie imponujące wymiany, co dodało jej pewności siebie. Finalnie obroniła podanie bez straty punktu, zaliczyła również kolejnego asa serwisowego. Było 3:3.

Do dziesiątego gema znów partie były krótkie, obie tenisistki pewnie broniły podania.

Kostiuk po raz drugi w decydującym momencie miała problemy z pierwszym serwisem, natomiast z drugim świetnie radziła sobie Czeszka. Ostatecznie Noskova zaliczyła trzecie przełamanie, wygrała cały mecz 6:4, 6:4 i wyeliminowała Ukrainkę z turnieju.

Tym samym awansowała do finału, w którym zmierzy się z Karoliną Muchovą.

Marta Kostiuk - Linda Noskova 4:6, 4:6

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