Koniec sezonu dla wschodzącej gwiazdy! Zerwał ścięgno

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Australijski sprinter Gout Gout, wschodząca gwiazda światowej lekkoatletyki, podczas treningu w Brisbane doznał częściowego zerwania ścięgna w lewym udzie i nie wystartuje do końca sezonu. Jak przekazał 18-latek, straci m.in. mistrzostwa świata do lat 20, które w sierpniu odbędą się w Eugene.

Portret młodego lekkoatlety Gouta z pierścionkiem na palcu, patrzącego zamyślonym wzrokiem w bok, na tle napisu "ORLD ATHLETICS" i ozdobnego trofeum.
Fot. PAP
Gout Gout doznał poważnej kontuzji.

„Jestem bardzo rozczarowany, ale nie mam innego wyjścia, jak zaakceptować tę sytuację. W nadchodzących tygodniach i miesiącach skupię się na rehabilitacji i na tym, żebym w 2027 roku wrócił lepszy, silniejszy i szybszy” - poinformował Gout w internetowym wpisie.

 

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Australijczyk uchodzi za „cudowne dziecko” lekkoatletyki. Porównuje się go do Jamajczyka Usaina Bolta, ośmiokrotnego mistrza olimpijskiego oraz rekordzisty świata na 100 i 200 m, ze względu na styl biegania, szczupłą sylwetkę oraz osiągane w młodym wieku czasy.

 

Gout w kwietniu został pierwszym Australijczykiem, który w biegu na 200 m zszedł poniżej 20 sekund - wygrał mistrzostwa kraju wynikiem 19,67. Rekord świata na tym dystansie wynosi 19,19 i został ustanowiony przez Bolta podczas mistrzostw globu w Berlinie w 2009 roku.

PI, PAP
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GOUT GOUTINNELEKKOATLETYKA
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