Koniec sezonu dla wschodzącej gwiazdy! Zerwał ścięgno

„Jestem bardzo rozczarowany, ale nie mam innego wyjścia, jak zaakceptować tę sytuację. W nadchodzących tygodniach i miesiącach skupię się na rehabilitacji i na tym, żebym w 2027 roku wrócił lepszy, silniejszy i szybszy” - poinformował Gout w internetowym wpisie.

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Australijczyk uchodzi za „cudowne dziecko” lekkoatletyki. Porównuje się go do Jamajczyka Usaina Bolta, ośmiokrotnego mistrza olimpijskiego oraz rekordzisty świata na 100 i 200 m, ze względu na styl biegania, szczupłą sylwetkę oraz osiągane w młodym wieku czasy.

Gout w kwietniu został pierwszym Australijczykiem, który w biegu na 200 m zszedł poniżej 20 sekund - wygrał mistrzostwa kraju wynikiem 19,67. Rekord świata na tym dystansie wynosi 19,19 i został ustanowiony przez Bolta podczas mistrzostw globu w Berlinie w 2009 roku.

PI, PAP