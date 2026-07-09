Kto trenerem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w przyszłym sezonie? Jest oficjalna informacja

Andrea Giani jest trenerem drużyny ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od 2024 roku. Znakomity przed laty siatkarz wcześniej prowadził włoskie drużyny z Modeny, Rzymu, Werony i Mediolanu oraz reprezentacje Słowenii, Niemiec i Francji, z którą wywalczył złoty medal igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

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"Jego doświadczenie, autorytet oraz jasno określony kierunek budowy zespołu stanowią fundament dalszych działań sportowych naszego klubu" – napisano w komunikacie.

Nie zmienił się również skład sztabu ZAKSY współpracującego z pierwszym trenerem. Funkcję asystenta nadal pełnić będzie Michał Chadała, od lat związany z klubem i doskonale znający jego strukturę oraz filozofię pracy. Za przygotowanie fizyczne zawodników ponownie odpowiadać będzie Piotr Pietrzak, którego bogate doświadczenie obejmuje także pracę w sztabach reprezentacji Polski i nie tylko.

W sztabie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na sezon 2026/2027 pozostają także fizjoterapeuci Paweł Brandt i Bartosz Hołobut, którzy od lat dbają o zdrowie i dyspozycję zawodników, odgrywając kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu drużyny. Funkcję statystyka w dalszym ciągu pełnić będzie Mateusz Musiał, natomiast Team Managerem pozostaje Paweł Niebylski.

"Utrzymanie niezmienionego sztabu szkoleniowego to świadoma decyzja, która podkreśla znaczenie stabilności, zaufania i długofalowego podejścia do budowy zespołu. Spójność pracy, wspólne doświadczenia oraz konsekwentna realizacja przyjętej wizji stanowią istotny element w dążeniu do kolejnych sportowych sukcesów" – poinformował klub z Kędzierzyna-Koźla.

RM, Polsat Sport, zaksa.pl