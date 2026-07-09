Lavarini apeluje po meczu z USA. "Musimy nakładać presję w każdym spotkaniu"

Drużyna Stefano Lavariniego odniosła siódme zwycięstwo w swoim dziesiątym spotkaniu w ramach VNL 2026 w Osace.

- Walczymy po to, żeby znaleźć drogę, dobrze zakończyć ten sezon i pojechać na finały. W tej grupie mamy najlepsze zespoły. Akceptujemy to wyzwanie. Musimy nakładać presję w każdym spotkaniu - zapewnił Włoch.

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Spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w tie-breaku. Lepiej rozpoczęły go siatkarki ze Stanów Zjednoczonych, natomiast później Polki złapały kontakt i odwróciły wynik po serii akcji wygranych przy zagrywkach Pauliny Damaske.

- Wreszcie graliśmy lepiej niż w poprzednim dniu. Oczywiście, zespoły mają różne charakterystyki, ten dzisiejszy też ma inną. Dla nas ważne było, żeby znaleźć dobre wybory. Czasem mieliśmy te dobre dotknięcia, czasem troszkę gorsze, ale też musieliśmy znaleźć takie fragmenty, gdzie trzeba było kontrolować mecz. Zespół przeciwnika jest niesamowicie silny, więc robiliśmy troszkę zmian. Nie mam pojęcia, jak amerykańscy trenerzy selektują swoje zawodniczki, bo jest mnóstwo nazwisk i zawsze tak samo silne zespoły - zauważył selekcjoner.

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały siódmy mecz w VNL 2026 z USA 3:2. Przybliżyły się tym samym do awansu do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau. W kolejnych meczach turnieju w Osace zmierzą się z Brazylią (piątek, 10 lipca) oraz Japonią (niedziela, 12 lipca).



- Mam nadzieję, że wyjedziemy z tego turnieju, budując swoją pewność siebie, bo kiedy prowadziliśmy nawet po drugiej stronie, kiedy wchodziła Maika Hancock, która dotąd nie grała, ale wchodziła, bardzo spokojna, kontrolowała grę. W czwartym secie, kiedy prowadziliśmy pięcioma punktami, mogliśmy wygrać 3: 1, ale też był jakiś stres po naszej stronie. Amerykanki były bardzo spokojne i to jest ten poziom, który musimy osiągnąć. Musimy cały czas myśleć o tej pewności siebie. Potrzebujemy jej jeszcze więcej. I to nie może być tak, że zespół, który prowadzi, ma mniej pewności siebie i spokoju, niż ten, który musi gonić - zakończył.

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MS, Polsat Sport