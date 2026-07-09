Legendarna klasa Star i młode talenty 470 przejmują Gdynię

Na linii startu zobaczymy między innymi prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Holca oraz dyrektora sportowego PZŻ Dominika Życkiego.

– Od jutra rozpoczynamy wspaniałe regaty klasy Star w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days. To klasa z ponad stuletnią tradycją, która przez wiele lat była konkurencją olimpijską. Sam miałem przyjemność startować w niej podczas igrzysk olimpijskich. Mimo że nie jest już klasą olimpijską, wciąż cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. W mistrzostwach świata startuje ponad 100 załóg z różnych krajów, dlatego można powiedzieć, że klasa nie tyle się odradza, ile niezmiennie utrzymuje swoją pozycję i liczebność – mówi prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Holc. – Podczas mistrzostw 10. Dystryktu będę miał przyjemność wystartować z Dominikiem Życkim – dodaje prezes.

Tomasz Holc wraz ze Zbigniewem Malickim reprezentował Polskę w klasie Star podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku, natomiast Dominik Życki startował w tej samej klasie z Mateuszem Kusznierewiczem podczas igrzysk w Londynie w 2012 roku.

Mistrzostwa potrwają do niedzieli, 12 lipca



Od poniedziałku, 13 lipca, rywalizację rozpoczną z kolei juniorzy w klasie 470. Do walki o tytuł mistrzów świata stanie 55 załóg z 18 krajów, w tym cztery polskie duety:

– Jan Zamojski i Iga Wielczyk (YKP Gdynia / SSW MOS Iława),

– Pola Schmidt i Tymon Kosobucki (YKP Gdynia),

– Agnieszka Pawłowska i Tomasz Lewandowski (Chojnicki Klub Żeglarski / KS AZS AWFiS Gdańsk),

– Danuta Grudzień i Tomasz Matuszewski (SEJK Pogoń Szczecin / Centrum Żeglarskie Szczecin).

Dla klasy 470 nie będą to pierwsze regaty rozgrywane w Gdyni. Miasto gościło mistrzostwa Europy juniorów klasy 470 w 2023 roku, seniorskie mistrzostwa świata w ubiegłym roku, a w przyszłym roku te same wody powitają najlepszych żeglarzy świata rywalizujących o kwalifikację do igrzysk olimpijskich Los Angeles 2028 podczas Żeglarskich mistrzostw świata 2027. Polscy żeglarze dobrze znają tutejszy akwen i panujące na nim warunki.

– Akwen w Gdyni można uznać za dość nieprzewidywalny, zwłaszcza przy wietrze wiejącym od lądu. Nie ma tu wielu stałych schematów, choć zawodnicy zwracają uwagę między innymi na efekt dyszy przy klifie. Z kolei przy wietrze od morza czy z północy można liczyć na bardzo dobre warunki i ciekawą falę, która sprzyja ściganiu w typowo morskich warunkach – mówi zawodnik kadry narodowej PZŻ Tomasz Lewandowski. – To nasz ostatni sezon juniorski, dlatego celujemy w najwyższe miejsca i chcemy wygrać te regaty – dodaje.

Podczas mistrzostw rywalizować będą zawodnicy w kategoriach wiekowych U24 i U21.

– W ostatnich latach poziom rywalizacji w stawce juniorskiej bardzo się podniósł. Najlepsi juniorzy coraz częściej przebijają się do czołówki złotej grupy w rywalizacji seniorskiej. Oczywiście seniorzy nadal mają większe doświadczenie, ale do floty dołączyło wiele bardzo mocnych załóg, dlatego poziom ścigania będzie naprawdę wysoki – mówi Agnieszka Pawłowska.

Rywalizacja rozpocznie się wyścigami kwalifikacyjnymi zaplanowanymi na 13 i 14 lipca. Następnie, w dniach 15–16 lipca, rozegrane zostaną wyścigi finałowe.