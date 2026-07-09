Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 9.07 (WIDEO)

W dniach 8-12 lipca są rozgrywane mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów w siatkówce kobiet. To ostatni tydzień fazy interkontynentalnej VNL 2026. Siatkarki rywalizują w trzech miastach - Belgradzie, Hongkongu oraz Osace, gdzie gra reprezentacja Polski.

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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Liga Narodów siatkarek - wyniki i skróty meczów (czwartek 9.07):

2026-07-09: Polska – USA 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 18:25, 15:12)

2026-07-09: Belgia – Kanada (czwartek, godzina 11.00)

2026-07-09: Japonia – Tajlandia (czwartek, godzina 12.20)

2026-07-09: Chiny – Ukraina (czwartek, godzina 14.30)

2026-07-09: Czechy – Holandia (czwartek, godzina 16.30)

2026-07-09: Serbia – Francja (czwartek, godzina 20.00)

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport