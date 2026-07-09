Liga Narodów siatkarek: Polska - Brazylia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Robert MurawskiSiatkówka

Polska zmierzy się z Brazylią w swym trzecim spotkaniu na turnieju VNL 2026 w Osace. Kiedy grają polskie siatkarki? Gdzie oglądać mecz Polek na żywo w telewizji i w internecie? O której godzinie? Transmisja meczu Polska - Brazylia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

Dwie siatkarki w biało-czerwonych strojach sportowych z numerami 21 i 26 na plecach wykonują "piątkę" na tle trybun i siatki do gry.
fot. FIVB
Gdzie oglądać mecz Polska - Brazylia w siatkówce? Kiedy grają Polki? O której godzinie transmisja na żywo w telewizji i w internecie? Siatkarska Liga Narodów kobiet 2026 - turniej w Osace.

Meczami w chińskim Nankinie rozpoczęły siatkarki reprezentacji Polski zmagania w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Odniosły tam trzy zwycięstwa - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, przegrywając jedynie z gospodyniami turnieju - Chinkami 1:3. W kolejnym tygodniu Polki rywalizowały w Bangkoku. Pokonały w tam Bułgarię 3:0, Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1; na zakończenie uległy 2:3 reprezentacji Kanady.

 

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Na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów w japońskiej Osace Polki przegrały z Turcją 1:3. W drugim meczu zmierzyły się z USA i pokonały rywalki 3:2. Po dziesięciu meczach mają więc bilans siedem zwycięstw - trzy porażki i 19 zdobytych punktów.

 

Brazylijki wygrały osiem z dziewięciu dotychczas rozegranych meczów i uzbierały 23 punkty. VNL 2026 zaczęły na turnieju w Brasilii, gdzie pokonały 3:1 Holandię, 3:1 Dominikanę, 3:0 Bułgarię oraz 3:2 Włochy. W drugim tygodniu rywalizowały w Ankarze, gdzie wygrały 3:0 z Francją, 3:2 z Belgią i 3:1 z Chinami, a uległy 2:3 reprezentacji Niemiec. Zmagania w Osace rozpoczęły od wygranej 3:1 w konfrontacji z Japonią.

 

Obie ekipy rozegrały dotychczas ze sobą osiem meczów w Lidze Narodów - dwa wygrała Polska, a sześć Brazylia. Najważniejsze z tych starć to mecz o trzecie miejsce VNL 2024 w Bangkoku, wygrany przez Polki 3:2.

Polska - Brazylia. Gdzie oglądać mecz siatkarek?

Transmisja meczu Polska - USA w piątek 10 lipca o godzinie 12.05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.

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LN siatkarek: Polska - Brazylia w piątek. Kto wygra?
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