Meczami w chińskim Nankinie rozpoczęły siatkarki reprezentacji Polski zmagania w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Odniosły tam trzy zwycięstwa - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, przegrywając jedynie z gospodyniami turnieju - Chinkami 1:3. W kolejnym tygodniu Polki rywalizowały w Bangkoku. Pokonały w tam Bułgarię 3:0, Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1; na zakończenie uległy 2:3 reprezentacji Kanady.

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Na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów w japońskiej Osace Polki przegrały z Turcją 1:3. W drugim meczu zmierzyły się z USA i pokonały rywalki 3:2. Po dziesięciu meczach mają więc bilans siedem zwycięstw - trzy porażki i 19 zdobytych punktów.

Brazylijki wygrały osiem z dziewięciu dotychczas rozegranych meczów i uzbierały 23 punkty. VNL 2026 zaczęły na turnieju w Brasilii, gdzie pokonały 3:1 Holandię, 3:1 Dominikanę, 3:0 Bułgarię oraz 3:2 Włochy. W drugim tygodniu rywalizowały w Ankarze, gdzie wygrały 3:0 z Francją, 3:2 z Belgią i 3:1 z Chinami, a uległy 2:3 reprezentacji Niemiec. Zmagania w Osace rozpoczęły od wygranej 3:1 w konfrontacji z Japonią.

Obie ekipy rozegrały dotychczas ze sobą osiem meczów w Lidze Narodów - dwa wygrała Polska, a sześć Brazylia. Najważniejsze z tych starć to mecz o trzecie miejsce VNL 2024 w Bangkoku, wygrany przez Polki 3:2.

Polska - Brazylia. Gdzie oglądać mecz siatkarek?

Transmisja meczu Polska - USA w piątek 10 lipca o godzinie 12.05 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.