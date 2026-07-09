Nie żyje były reprezentant kraju. Utonął w jeziorze

Wychowanek ASA Targu Mures rozpoczynał seniorską karierę w 2003 roku w trzecioligowym Lacul Ursu Mobila Sovata, z którego przeniósł się do Gaz Metan. Następnie grał w Glorii Bystrzyca, CFR Cluj i rosyjskim Tomie Tomsk, z którego na ostatnie lata kariery powrócił do ASA Targu Mures.

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Muresan ma w piłkarskim CV trzy mistrzostwa, trzy Puchary i dwa Superpuchary Rumunii, a także 9 występów w reprezentacji kraju, w tym jeden wyjątkowy, będący ostatnim meczem Ronaldo "Il Fenomeno" dla Brazylii.

O tragicznej śmierci Gabriela Muresana poinformowała oficjalna strona Apold, którego były piłkarz był burmistrzem.

"Drodzy mieszkańcy, dzisiaj wszyscy odczuwamy wielki ból. Ratusz gminy Apold wyraża głęboki smutek z powodu śmierci pana Gabiego Muresana, burmistrza i oddanego sługi naszej społeczności. W tych trudnych czasach składamy najszczersze kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie oraz wszystkim, którzy go znali i cenili. Modlimy się, aby Bóg dał mu spokój duszy, obdarzył go wiecznym światłem i miłością oraz udzielił siły tym, których pozostawił. Nasza społeczność będzie pielęgnować jego pamięć i będzie mu wdzięczna za wszystko, co zrobił dla ludzi i gminy Apold. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje rumuński dziennik "Sport", przyczyną przedwczesnej śmierci Muresana było utonięcie, spowodowane prawdopodobnie szokiem termicznym. Były piłkarz miał wejść popływać w jeziorze tuż po wyjściu z rozgrzanej sauny...