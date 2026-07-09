Nie żyje Karol Stopa. Legendarny dziennikarz miał 78 lat

O śmierci Stopy poinformował w mediach społecznościowych Lech Sidor. Panowie przez lata wspólnie komentowali tenisa.



"Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!" - czytamy we wpisie Sidora w serwisie X.com.

Stacja Eurosport, dla której mecze komentował Stopa, przekazała, że w ostatnich dniach mężczyzna nie czuł się najlepiej. Kiedy jednak minęły w Polsce upały, jego stan zdrowia wrócił do normy.

W czwartek znów się pogorszył. Niestety legendarny komentator, pomimo reanimacji, zmarł w czwartek.

Mężczyzna miał 78 lat.

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Jako dziennikarz rozpoczynał karierę "Kurierze Polskim". Później trafił do "Przeglądu Sportowego", z którego przeszedł do Telewizji Polskiej, a w latach 1997-98 do TVN. Od 1998 roku był stałym komentatorem tenisa w Eurosporcie.

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