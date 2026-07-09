Okiem Diabła po przywróceniu Rosjan do siatkówki. "Udajemy, że ostatnich lat nie było?"

Niestety w świecie idealnym nie żyjemy.

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Rosjanie zostali wykluczeni ze światowych rozgrywek po napaści na Ukrainę, a ja się pytam, co się teraz zmieniło, skoro świat chce ich powrotu? Może coś przegapiłem, ale nie widziałem rozejmu, nie widzę zawieszenia broni, nie widzę rozmów pokojowych. Chcę się dowiedzieć, co się takiego wydarzyło w ostatnich dniach.



Chcę się również dowiedzieć, dlaczego bomb spadających na Palestynę władze światowego sportu nie widzą?!

Chcę się dowiedzieć, dlaczego Rosjanie wracają po wykluczeniu do światowego rankingu bez żadnych konsekwencji. Chcę wiedzieć, dlaczego nie muszą walczyć od pierwszych rund o możliwość uczestnictwa w dużych imprezach? Udajemy, że ostatnich lat nie było? To ma być fair play?

Chcę się dowiedzieć, dlaczego FIVB tak szybko wyszło przed szereg bez konsultacji z siatkarskim światem? Co się Wam tak śpieszy? Może warto usiąść, przegadać, wysłuchać racji innych krajów?



Po co w takim razie Finlandia z Holandią walczą w Lidze Europejskiej o jedno wolne miejsce premiowane uczestnictwem w przyszłorocznym VNL, skoro to miejsce przyznano Rosji?



Światowe federacje sportowe hasła "fair play" używają przy każdej okazji, odmieniając przez wszystkie przypadki, ale co innego mówić, a co innego robić.



Jak FIVB sobie wyobraża wydawanie wiz rosyjskiej ekipie na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Polsce? Żaden polityk z żadnego ugrupowania od lewa do prawa na to nie pójdzie, biorąc pod uwagę napięcie w społeczeństwie. Będzie nas FIVB straszyło? Nie strasz, nie strasz.

Siatkówka bez Rosji jest uboższa. Co złego zrobiły Fiedorowcewa z Markową? Zapytajcie Wojciecha Drzyzgi, co myśli o zabraniu mu szansy na złoto olimpijskie w Los Angeles 1984. Czymś zawinił?



Siatkówka światowa i europejskie puchary tracą bez Rosjan. Nie zgadzam się na karanie sportowców, ale trudno mi sobie wyobrazić mecz Rosja - Ukraina, bo sport ma łączyć. Nie wyobrażam sobie hymnu Rosji z powiewającą flagą w naszych halach, jeżeli bomby wciąż będą na Ukrainę spadały.



Umyka nam jeszcze jeden problem systemowego dopingu w rosyjskim sporcie, który wciąż nie jest do końca rozliczony. Obejrzyjcie dokument "Ikar". To nie były przypadki jednego ciężarowca biorącego sterydy przeznaczone dla koni, tylko cały biznes i oszustwo kontrolowane przez władze.



Jaki pomysł ma europejska federacja, bo szef CEV Roko Sikirić, uczestniczący w obradach FIVB, wstrzymał się od głosu, twierdząc, że to za wcześnie? Na dzisiaj wychodzi na to, że reprezentacje Rosji będą mogły uczestniczyć w rozgrywkach światowych, ale nie europejskich! To wszystko wygląda na jeden wielki chaos.

Osobiście chciałbym powrotu do rywalizacji na parkietach z rosyjskimi reprezentacjami i drużynami klubowymi, ale obecnie wybrana droga na skróty jest nielogiczna i zła.