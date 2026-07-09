Polsat Mundial Cast. Transmisja TV i stream online - 10.07
Największy mundial w historii zasługuje na wyjątkowy program. Zapraszamy na kolejny odcinek Polsat Mundial Cast - centrum informacji, analiz i komentarzy dotyczących mistrzostw świata 2026. Eksperci, korespondenci z USA, gorące dyskusje i pytania od widzów. Wszystko w piątek o 9:00 w Polsacie Sport, na YouTube i Polsatsport.pl.
Przed nami kolejny dzień rywalizacji, a co za tym idzie, zapraszamy na kolejny odcinek Polsat Mundial Cast - programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.
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Poniedziałkowe wydanie poprowadzi Bożydar Iwanow. Porozmawiamy o rozstrzygnięciach kolejnego dnia turnieju i spotkaniach, które czekają nas w najbliższym czasie.
Tegoroczne mistrzostwa są wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpiło również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu - o tym wszystkim rozmawiamy w Polsat Mundial Cast.
Niemal codziennie o godzinie 9:00 rano podsumowujemy najważniejsze wydarzenia turnieju, analizujemy mecze, komentujemy najgorętsze tematy i rozmawiamy z ekspertami. Nie brakuje również relacji specjalnego wysłannika Polsatu Piotra Witkowskiego prosto z Waszyngtonu oraz opinii szerokiego grona komentatorów i ekspertów.
Ważną częścią programu są także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTube Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.
Oglądajcie Polsat Mundial Cast w piątek o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.Przejdź na Polsatsport.pl