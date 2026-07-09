Polscy siatkarze wracają do gry. Czeka ich prestiżowe starcie

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają za sobą już dwa turnieje fazy zasadniczej LN - w chińskim Linyi oraz w Gliwicach. Po ośmiu meczach z bilansem sześciu zwycięstw i dwóch porażek zajmują trzecie miejsce w tabeli i wszystko wskazuje na to, że zagrają w finałach, które od 29 lipca do 2 sierpnia drugi rok z rzędu odbędą się w chińskim Ningbo.

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Po rozgrywkach w Gliwicach siatkarze mają dwa tygodnie przerwy od rywalizacji w LN. Polacy spędzili ten czas w Spale, gdzie trenowali i przygotowywali się do decydującej fazy zmagań. Ostatni turniej fazy zasadniczej rozegrają w Chicago, gdzie zmierzą się z wymagającymi rywalami - Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Wszystkie te zespoły pozostają w grze o awans do turnieju finałowego.

W ramach przygotowań do meczów w USA biało-czerwoni rozegrają w piątek w Olsztynie spotkanie towarzyskie z reprezentacją Niemiec. Mierzyli się już z tym rywalem w tym sezonie - w turnieju LN w Gliwicach pokonali Niemców 3:1.

Jeśli zespół trenera Grbicia znajdzie się wśród ośmiu najlepszych drużyn po pierwszej fazie, awansuje do turnieju finałowego. Wtedy czekają go jeszcze maksymalnie trzy kolejne starcia. W sumie, jeśli dotrze do meczów o medale, rozegra 15 spotkań.

Po zmaganiach w Lidze Narodów Polacy będą mieć kilka tygodni przerwy od międzynarodowych rozgrywek. Pod koniec sierpnia wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym rozegrają trzy spotkania z wyjątkowo mocnymi rywalami: Francją, Słowenią i USA.

Od 9 września biało-czerwoni rywalizować będą w mistrzostwach Europy. W fazie grupowej w stolicy Bułgarii Sofii czeka ich pięć meczów - kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i drużyną gospodarzy. Podopieczni trenera Grbicia są, obok Bułgarów - wicemistrzów świata, głównym faworytem tej grupy i nie powinni mieć problemu z awansem do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału. Maksymalnie mogą rozegrać w czempionacie Starego Kontynentu dziewięć meczów.

Rozgrywki kontynentalne mają w tym roku podwójną stawkę - oprócz tytułu, zwycięzca wywalczy również kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Jeśli polscy siatkarze zagrają o medale zarówno w Lidze Narodów, jak i w mistrzostwach Europy, rozegrają co najmniej 30 oficjalnych spotkań w sezonie 2026. Możliwe, że czeka ich jeszcze więcej występów, bowiem prawdopodobnie do kalendarza dodane zostaną jeszcze jakieś spotkania towarzyskie.