Polska - Brazylia. Kiedy mecz siatkarskiej Ligi Narodów?
Polska - Brazylia to kolejne spotkanie polskich siatkarek w Lidze Narodów 2026. Kiedy mecz Polska - Brazylia? O której godzinie grają polskie siatkarki?
Zmagania w fazie zasadniczej polskie siatkarki kończą na turnieju w Osace. Mierzą się tam z mocnymi drużynami - za Polkami mecze z Turcją i USA, natomiast przed - z Brazylią (piątek, 10 lipca) oraz Japonią (niedziela, 12 lipca).
Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz trzeciego tygodnia. Kiedy gra Polska?
Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.
Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.
Polska - Brazylia. Kiedy mecz? O której godzinie?
Mecz Polska - Brazylia zostanie rozegrany w piątek 10 lipca. Godzina spotkania Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarek to 12.20 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl