Polska - Brazylia. Kiedy mecz siatkarskiej Ligi Narodów?

Siatkówka

Polska - Brazylia to kolejne spotkanie polskich siatkarek w Lidze Narodów 2026. Kiedy mecz Polska - Brazylia? O której godzinie grają polskie siatkarki?

Siatkarki w akcji podczas meczu Ligi Narodów, jedna z nich atakuje piłkę nad siatką.
fot. PAP
Polska - Brazylia. Kiedy mecz siatkarskiej Ligi Narodów?

Zmagania w fazie zasadniczej polskie siatkarki kończą na turnieju w Osace. Mierzą się tam z mocnymi drużynami - za Polkami mecze z Turcją i USA, natomiast przed - z Brazylią (piątek, 10 lipca) oraz Japonią (niedziela, 12 lipca).

 

Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz trzeciego tygodnia. Kiedy gra Polska?

 

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. 

 

Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Polska - Brazylia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Polska - Brazylia zostanie rozegrany w piątek 10 lipca. Godzina spotkania Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarek to 12.20 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
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LN siatkarek: Polska - Brazylia w piątek. Kto wygra?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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