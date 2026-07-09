Polska - Brazylia. Kiedy mecz siatkarskiej Ligi Narodów?

Zmagania w fazie zasadniczej polskie siatkarki kończą na turnieju w Osace. Mierzą się tam z mocnymi drużynami - za Polkami mecze z Turcją i USA, natomiast przed - z Brazylią (piątek, 10 lipca) oraz Japonią (niedziela, 12 lipca).

Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz trzeciego tygodnia. Kiedy gra Polska?

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana z udziałem osiemnastu reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Siedem najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Polska - Brazylia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Polska - Brazylia zostanie rozegrany w piątek 10 lipca. Godzina spotkania Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarek to 12.20 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport