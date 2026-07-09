Polska - Brazylia. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

W piątek rywalkami Polek będą Brazylijki. Biało-Czerwone zainaugurowały turniej w Osace od porażki z Turcją 1:3, a następnie niespodziewanie ograły Amerykanki po tie-breaku.

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W fazie interkontynentalnej drużyny rywalizują o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz.

Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Siatkarki reprezentacji Polski w trzech ostatnich latach wywalczyły brązowe medale.

Polska - Brazylia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Brazylia poznamy w piątek w godzinach południowych. O tym, kto wygrał mecz Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarek, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport