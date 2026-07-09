Przed nami kolejne starcie reprezentacji Polski siatkarzy. Tym razem w olsztyńskiej Uranii Biało-Czerwoni zmierzą się z Niemcami. Obie kadry będą budować formę przed kolejnym tygodniem Ligi Narodów.

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Polacy w tegorocznej edycji znaleźli formę po słabszym okresie, a na pewno sztab zyskał wiele materiału do analizy. Aż pięć z ośmiu rozegranych spotkań kadry zakończyło się tie-breakiem, ale ostatnie dwa mecze to już wygrane w czterech setach - z Niemcami i Argentyną. Nie zabrakło jednak długich wymian, bowiem pierwsza odsłona spotkania z Argentyńczykami zakończyła się wynikiem... 48:50.

Niemcy z kolei radzą sobie w tegorocznej Lidze Narodów z różnym skutkiem. Po zwycięstwie zazwyczaj przychodzi porażka, choć podopieczni trenera Massimo Bottiego odnotowali przykładowo ważną wygraną z Francją. Potem jednak przegrali z Argentyną, aby następnie wygrać z Belgami. Ich forma zatem faluje, a będą jej poszukiwać właśnie w Olsztynie.

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Niemcy w piątek 10 lipca od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport