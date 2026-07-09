Polska - Niemcy. Wynik meczu polskich siatkarzy. Kto wygrał?

Czas na kolejny mecz siatkarzy Nikoli Grbicia. Tym razem w ramach spotkania towarzyskiego polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami.

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Obie reprezentacje rywalizują w Lidze Narodów. Polska jak do tej pory wygrała sześć meczów i dwa przegrała, natomiast Niemcy triumfowali w czterech spotkaniach i również cztery przegrali.

W tegorocznej Lidze Narodów Biało-Czerwoni rywalizowali już z Niemcami, triumfując niedawno 3:1.

Jak będzie tym razem w sparingu?

Polska - Niemcy. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Niemcy poznamy w piątek 10 lipca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Niemcy, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport