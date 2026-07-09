Polska - Niemcy. Wynik meczu polskich siatkarzy. Kto wygrał?
Polska - Niemcy to towarzyskie spotkanie siatkarskiej reprezentacji. Wynik meczu - kto wygrał mecz Polska - Niemcy?
Czas na kolejny mecz siatkarzy Nikoli Grbicia. Tym razem w ramach spotkania towarzyskiego polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami.
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Obie reprezentacje rywalizują w Lidze Narodów. Polska jak do tej pory wygrała sześć meczów i dwa przegrała, natomiast Niemcy triumfowali w czterech spotkaniach i również cztery przegrali.
W tegorocznej Lidze Narodów Biało-Czerwoni rywalizowali już z Niemcami, triumfując niedawno 3:1.
Jak będzie tym razem w sparingu?
Polska - Niemcy. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Polska - Niemcy poznamy w piątek 10 lipca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Niemcy, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl