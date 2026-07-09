ME U22 siatkarek: Polska - Serbia. Relacja live i wynik na żywo

Polskie siatkarki na inaugurację mistrzostw Europy U22 przegrały z reprezentacją Włoch 2:3. W drugim spotkaniu pokonały Portugalię 3:0. Serbia wygrała 3:1 z Portugalią i uległa 1:3 Italii. Starcie Polek i Serbek zadecyduje więc o awansie do półfinału.





Zobacz także: Kontuzja kluczowej siatkarki w meczu Polska - Turcja! Poważne osłabienie reprezentacji





Mistrzostwa Europy U22 siatkarek są rozgrywane w dniach 7-12 lipca w Holandii. Areną rywalizacji ośmiu zespołów, które podzielono na dwie grupy, jest Haga.





ME U22 w piłce siatkowej kobiet są organizowane od 2022 roku. Obie dotychczasowe edycje wygrała reprezentacja Włoch (2022, 2024), a kolejność czołówki w obu turniejach była identyczna - srebro dla Serbii, brąz dla Turcji, a Polki na czwartym miejscu.





Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Serbia w czwartek 9 lipca o godzinie 16.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport