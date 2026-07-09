ME U22 siatkarek: Polska - Serbia. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Polska zagra z Serbią w trzecim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy siatkarek U22. Kiedy grają Polki? O której godzinie zostanie rozegrane to spotkanie? Kto wygra? Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Serbia na Polsatsport.pl.


Polskie siatkarki na inaugurację mistrzostw Europy U22 przegrały z reprezentacją Włoch 2:3. W drugim spotkaniu pokonały Portugalię 3:0. Serbia wygrała 3:1 z Portugalią i uległa 1:3 Italii. Starcie Polek i Serbek zadecyduje więc o awansie do półfinału.


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Mistrzostwa Europy U22 siatkarek są rozgrywane w dniach 7-12 lipca w Holandii. Areną rywalizacji ośmiu zespołów, które podzielono na dwie grupy, jest Haga.


ME U22 w piłce siatkowej kobiet są organizowane od 2022 roku. Obie dotychczasowe edycje wygrała reprezentacja Włoch (2022, 2024), a kolejność czołówki w obu turniejach była identyczna - srebro dla Serbii, brąz dla Turcji, a Polki na czwartym miejscu.


Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Serbia w czwartek 9 lipca o godzinie 16.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
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