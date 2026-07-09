ME U18 siatkarzy. Polska - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski U18 siatkarzy rywalizuje w mistrzostwach Europy. Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech, w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

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Polacy na inaugurację pokonali 3:0 reprezentację Islandii, a w drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrali ze Słowenią. Turcy rozpoczęli mistrzostwa od porażki 2:3 z Finlandią, a drugi mecz zakończyli przegraną 1:3 z Grecją.

Kolejnymi grupowymi rywalami polskich siatkarzy będą Włochy, Finlandia, Grecja oraz Serbia. Dwie najlepsze ekipy w tabeli awansują dalej i zagrają w półfinałach.

Relacja na żywo i wynik meczu siatkarzy Polska - Turcja w czwartek 9 lipca o godzinie 15.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport