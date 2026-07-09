Polska - USA. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Reprezentacja Polski siatkarek udział w obecnej edycji Ligi Narodów rozpoczęła na turnieju w chińskim Nankinie. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosła porażkę 1:3.

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W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grały w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0, następnie pokonały Ukrainę 3:1 oraz Holandię 3:1. Na zakończenie turnieju przegrały z Kanadą 2:3.

W swoim pierwszym spotkaniu w Osace zmierzyły się z reprezentacją Turcji i przegrały 1:3. W meczu ze Stanami Zjednoczonymi pokonały rywalki 3:2.

W kolejnych meczach siatkarki reprezentacji Polski zmierzą się z Brazylią (piątek, 10 lipca) oraz Japonią (niedziela, 12 lipca). Tymi spotkaniami zakończą fazę interkontynentalną Ligi Narodów. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.

Skrót meczu siatkarek Polska - USA:

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Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (34), Julita Piasecka (25) – Polska; Simone Lee-Wank (15), Logan Eggleston (14), Molly McCage (14), Stephanie Samedy (14), Asjia O'Neal (13) – USA. Polki były skuteczniejsze w ataku, ale gorzej od rywalek punktowały blokiem (8-16) i popełniły więcej błędów własnych.

Polska – USA 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 18:25, 15:12)

Polska: Magdalena Stysiak, Maja Koput, Julita Piasecka, Monika Lampkowska, Anna Obiała, Katarzyna Wenerska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Justyna Łysiak, Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Magdalena Jurczyk, Paulina Damaske, Julia Orzoł. Trener: Stefano Lavarini.

USA: Madison Kubik, Stephanie Samedy, Molly McCage, Asjia O'Neal, Saige Ka'aha'aina-Torres, Simone Lee – Alexis Rodriguez (libero) oraz Micha Hancock, Morgan Hentz (libero), Jordan Thompson, Logan Eggleston. Trener: Erik Sullivan.

Sędziowie: Sumie Myoi (Japonia) – Vladimir Simonovic (Szwajcaria).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport