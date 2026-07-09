Poznaliśmy trzech uczestników XXI Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia

XXI Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia odbędzie się w dniach 9-11 października. Pierwszym klubem ogłoszonym przez organizatorów był trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Ekipa Andrea Gianiego będzie chciała powtórzyć zeszłoroczny sukces i ponownie zdobyć puchar w Zalasewie. Zadanie to jednak nie będzie proste – do walki o tytuł staną cztery siatkarskie marki, znane na całym świecie. Dziś poznaliśmy dwie kolejne drużyny, które sprawdzą swoją formę tuż przed startem nowego sezonu ligowego. – Dni Swarzędza i Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia to najbardziej popularne wydarzenia w naszej gminie. Jestem niezwykle dumny z tego, że najlepsi siatkarze na świecie znów rozpoczną sezon w Zalasewie. Patrząc na tegoroczny skład naszego turnieju, już nie mogę doczekać się sportowych emocji na najwyższym poziomie – mówi Marian Szkudlarek, burmistrz miasta i gminy Swarzędz.

Drugim zespołem, który potwierdził swój udział w XXI Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia jest PGE GiEK Skra Bełchatów. Klub ten w swojej bogatej historii może pochwalić się dziewięciokrotnym mistrzostwem Polski, siedmiokrotnym zdobyciem Pucharu Polski i czterokrotnym triumfem w Superpucharze Polski. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Stelmacha ma za sobą niezwykle udany sezon. Rywalizację w PlusLidze Bełchatowianie zakończyli na 5 miejscu i wywalczyli przepustkę do europejskich pucharów. Za kreację gry drużyny z województwa łódzkiego odpowiada wicemistrz olimpijski Grzegorz Łomacz. O sile zespołu będą decydowali także między innymi Alan Souza z Brazylii, Antoine Pothron z Francji czy Zouheir El Graoui z Maroka. W tym gronie warto także wymienić polskich zawodników – jak choćby – Arkadiusza Żakietę, Michała Szalachę, Mateusza Nowaka czy Maksyma Kędzierskiego. Najnowszym nabytkiem klubu jest Błażej Bień, który wraz z reprezentacją Polski do lat 22 zdobył właśnie srebrny medal Mistrzostw Europy. W ubiegłorocznym Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia PGE GiEK Skra Bełchatów była trzecia. Tym razem z pewnością liczy na więcej.

– Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny będziemy częścią Memoriału Arkadiusza Gołasia. To wyjątkowy turniej, który na stałe wpisał się w kalendarz przygotowań do sezonu i jednocześnie piękny sposób na

upamiętnienie Arka – wybitnego siatkarza i wspaniałego człowieka. Udział w tak prestiżowym wydarzeniu, z udziałem czołowych drużyn europejskich, jest dla naszego zespołu doskonałą okazją do sprawdzenia formy przed startem rozgrywek, a dla kibiców gwarancją siatkówki na najwyższym poziomie. Już dziś zapraszamy wszystkich do Zalasewa i liczymy na świetną atmosferę na trybunach – powiedział Michał Bąkiewicz, Prezes Zarządu KPS Skry Bełchatów S.A.

Swój udział w turnieju potwierdził także Berlin Recycling Volleys. Szesnastokrotny mistrz Niemiec podobnie jak PGE GiEK Skra Bełchatów i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dobrze zna atmosferę panującą w Zalasewie. Brał bowiem udział w XVII, XVIII i XX edycji Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. W ubiegłym sezonie zdobywcy 8 Pucharów i 7 Superpucharów Niemiec byli o krok od awansu do finału. Ostatecznie jednak ulegli w półfinale ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle w tie-breaku. W składzie najlepszej niemieckiej ekipy zostają między innymi: Ruben Schott, Daniel Malescha czy Nolan Flexen. Najgłośniejszym transferem tego lata jest jak dotąd znakomity amerykański libero – Erik Shoji.

– Bardzo się cieszę, że ponownie przyjedziemy na Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia. Śledziłem karierę tego wspaniałego zawodnika w Polsce i we Włoszech. Dla mnie przyjazd do Zalasewa to coś specjalnego – ze względu na Arka oraz fantastycznych polskich fanów. Impreza ta zapewnia rywalizacje na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, jestem pewien że pomoże on nam rozwinąć nasze możliwości – powiedział trener Berlin Recycling Volleys Andrea Anastasi – który miał okazję gościć już na Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia.

W XXI Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia udział wezmą cztery zespoły z dwóch europejskich krajów. Bilety na XXI Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia dostępne będą wkrótce – po ogłoszeniu wszystkich czterech uczestników. Kibice tradycyjnie obejrzą cztery spotkania – dwa mecze półfinałowe, rywalizację o brąz oraz wielki finał.

– Nasz turniej po raz kolejny będzie miał rangę międzynarodową. Zarówno pod względem klubów, które będziemy podziwiać na boisku oraz zawodników, którzy będą reprezentować ich barwy w nadchodzącym sezonie. Bardzo dziękuję prezesom Berlin Recycling Volleys i PGE GiEK Skry Bełchatów za przyjęcie naszego zaproszenia. Udział tych renomowanych zespołów gwarantuje uczczenie pamięci o Arku w ekscytującej sportowej atmosferze – podsumowuje Anna Sumelka, organizatorka XXI Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia.

Informacja prasowa