Pululu znalazł nowy klub! To awans do lepszej ligi

Presley Pululu rozpoczynał karierę w juniorskich zespołach FC Basel. Później przez pół roku był bez klubu, aż w 2022 roku jego usługami zainteresowało się Padeborn. Był zawodnikiem tamtejszego zespołu rezerw, mimo że często był wypożyczany.

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Z Niemiec trafił do Polski i od września 2024 roku występował w drugiej drużynie Jagiellonii, podczas gdy jego brat brylował w pierwszym zespole. Presley nie zadebiutował w seniorskiej drużynie i rok później odszedł do czwartej ligi szwajcarskiej.

W sezonie 2025/26 Pululu rozegrał 25 spotkań w rozgrywkach ligowych dla FC Schoetz. Strzelił w nich 13 goli i zanotował 12 asyst. Na boisku przebywał łącznie 1614 minut. Rozegrał także 35 minut w eliminacjach pucharu Szwajcarii. Jego brat, Afimico, wciąż pozostaje bez klubu.

Polsat Sport