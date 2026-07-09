Radwańska ponownie na kortach Wimbledonu. Zacięty mecz legend

Tenis

Agnieszka Radwańska i Caroline Wozniacki przegrały z Belgijką Kirsten Flipkens oraz Słowaczką Danielą Hantuchovą 6:7, 3:6 w drugim meczu turnieju legend na kortach Wimbledonu. W sobotę Polka i Dunka zmierzą się z Niemkami Angelique Kerber i Andreą Petkovic.

Grupa tenisistek w białych strojach sportowych rozmawia na korcie tenisowym podczas turnieju legend Wimbledonu.
fot. Polsat Sport
Agnieszka Radwańska i Caroline Wozniacki rywalizują w turnieju legend Wimbledonu

Jak co roku, podczas Wimbledonu jest rozgrywany turniej legend - zarówno wśród tenisistek, jak i tenisistów. Gwiazdy zostały podzielone na grupy i występują w turniejach deblowych oraz w mikście.

 

Polka gra w duecie z Caroline Wozniacki - dawną liderką rankingu WTA i zwyciężczynią wielkoszlemowego Australian Open w 2018 roku. We wtorek ich rywalkami były Magdalena Rybarikova i Lucie Safarova. Słowaczka i Czeszka wygrały 7:5, 6:2.


W czwartek Radwańska i Wozniacki zmierzyły się z Belgijką Kirsten Flipkens oraz Słowaczką Danielą Hantuchovą. Polka i Dunka przegrały 6:7 (5), 3:6.

 

Radwańska to finalistka Wimbledonu 2012, wiceliderka rankingu WTA, a także triumfatorka turnieju WTA Finals z 2015 roku.

 

W sobotę Polka i Dunka zmierzą się z Niemkami Angelique Kerber i Andreą Petkovic.

Wynik meczu:

 

Radwańska/Wozniacki - Flipkens/Hantuchova 6:7(5), 3:6

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