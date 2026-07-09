Radwańska ponownie na kortach Wimbledonu. Zacięty mecz legend

Jak co roku, podczas Wimbledonu jest rozgrywany turniej legend - zarówno wśród tenisistek, jak i tenisistów. Gwiazdy zostały podzielone na grupy i występują w turniejach deblowych oraz w mikście.

Polka gra w duecie z Caroline Wozniacki - dawną liderką rankingu WTA i zwyciężczynią wielkoszlemowego Australian Open w 2018 roku. We wtorek ich rywalkami były Magdalena Rybarikova i Lucie Safarova. Słowaczka i Czeszka wygrały 7:5, 6:2.



W czwartek Radwańska i Wozniacki zmierzyły się z Belgijką Kirsten Flipkens oraz Słowaczką Danielą Hantuchovą. Polka i Dunka przegrały 6:7 (5), 3:6.

Radwańska to finalistka Wimbledonu 2012, wiceliderka rankingu WTA, a także triumfatorka turnieju WTA Finals z 2015 roku.

W sobotę Polka i Dunka zmierzą się z Niemkami Angelique Kerber i Andreą Petkovic.



Wynik meczu:

Radwańska/Wozniacki - Flipkens/Hantuchova 6:7(5), 3:6