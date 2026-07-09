Setny mecz Stefano Lavariniego w kadrze! Co osiągnął z reprezentacją Polski?

Jubileuszowy mecz Lavariniego okazał się pełen zwrotów akcji i ostatecznie szczęśliwego zakończenia. Biało-Czerwone pokonały po tie-breaku USA, a selekcjoner mógł cieszyć się ze swoimi podopiecznymi z cennej wygranej. Setny mecz to nie tylko okazja do świętowania, ale również podsumowań. Jak wyglądają efekty dotychczasowej pracy włoskiego trenera?

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Lavarini pracuje z polską kadrą oficjalnie od 12 stycznia 2022 roku. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Nawrockiego i choć nie zdobył medalu w pierwszym sezonie swojej pracy, to od 2023 roku regularnie sięgał po brązowe krążki w Lidze Narodów. Tak było w latach 2023, 2024 i 2025.

W tym samym czasie reprezentacja Polski z Lavarinim na pokładzie odnotowała między innymi pierwsze w historii podium w rankingu FIVB, awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu, a także po raz pierwszy od 60 lat awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. Łącznie w trakcie wspomnianych stu spotkań aż 69 razy Polki sięgały po triumf.

W tym sezonie kadra Lavariniego ma przed sobą dwa zadania. Jednym z nich i już trwającym jest Liga Narodów, w której Polki sięgają po kolejne wygrane. Na kolejne przyjdzie czas na przełomie sierpnia i września podczas europejskiego czempionatu.

PI, Polsat Sport