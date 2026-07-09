Siatkarska gwiazda zabrała głos ws. powrotu Rosji. "Zabijają ludzi, a wy pozwolicie im grać?"

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) poinformowała w środę o przywróceniu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji oraz światowego rankingu. Jest to pokłosie wtorkowej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO).

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Środowisko sportowe błyskawicznie zareagowało na te doniesienia. Głos w sprawie zabrał między innymi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który skrytykował decyzję. "Rosyjska agresja na Ukrainę wymaga zachowania szczególnej odpowiedzialności również w obszarze sportu międzynarodowego" - napisał w komunikacie. Kolejne oświadczenia wydają także sportowcy, w tym czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy - Ołeh Płotnicki.

- Rosja zabiła dziesiątki tysięcy niewinnych ukraińskich cywilów, w tym setki dzieci. A rzeczywista liczba ofiar jest prawie na pewno znacznie wyższa. Miliony Ukraińców straciły swoje domy, a setki tysięcy budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku rosyjskich ataków, co spowodowało, że całe społeczności zniknęły z mapy. A mimo to FIVB przygotowuje się do ponownego przyjęcia rosyjskich sportowców do międzynarodowej siatkówki - napisał w oświadczeniu siatkarz.

- Każda decyzja o przywróceniu Rosji miejsca w międzynarodowym sporcie wysyła sygnał, że zbrodnie wojenne, zniszczone miasta, zamordowane dzieci i zniszczone rodziny można w końcu zignorować. Sport nie istnieje poza rzeczywistością - dodał zawodnik.

- Dopóki Rosja kontynuuje wojnę przeciwko Ukrainie, w międzynarodowych rozgrywkach nie powinno być miejsca dla rosyjskich drużyn ani sportowców. Ta decyzja podważa wszystko, co sport powinien reprezentować. Sprzeciwiam się każdej wojnie, niezależnie od tego, kto ją rozpoczyna. Sport musi opowiadać się za pokojem, szacunkiem i godnością ludzką, a nie nagradzać tych, którzy je niszczą - napisał Płotnicki.

Oświadczenie odnosi się bezpośrednio do decyzji podjętej przez FIVB. O powrocie Rosjan do światowego sportu, wykluczonych po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, mówiono od dłuższego czasu. Oficjalną decyzję MKOl ogłosił we wtorek, natomiast już w środę o ponownym dopuszczeniu rosyjskich siatkarzy do rywalizacji poinformowała FIVB.

„Zgodnie z wcześniejszą decyzją zarządu FIVB o zastosowaniu się do zaleceń Komitetu Wykonawczego MKOl oraz po niedawnej decyzji zarządu MKOl, że zalecane warunki uczestnictwa, w odniesieniu do rosyjskich sportowców i drużyn, nie mają już zastosowania, rosyjscy sportowcy i sędziowie techniczni we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do światowych i oficjalnych zawodów FIVB” - można przeczytać w komunikacie siatkarskiej federacji.

Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale już zostali także ponownie włączeni do światowego rankingu z taką samą liczbą punktów, jak w momencie zamrożenia w 2023 roku. Z dorobkiem 352,10 pkt są więc aktualnie na... trzecim miejscu, mimo że nie grali w oficjalnym turnieju przez ostatnie cztery lata.

FIVB jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie wiadomo także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich w tegorocznych mistrzostwach Europy, jednak prawdopodobnie zagrają w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów i mistrzostwach świata, które odbędą się w... Polsce.

PI, Polsat Sport