Sigma Fresh Puchar Polski w Przysusze - tak międzynarodowo jeszcze nie było!

Przez dziesięć edycji turniej w Przysusze przeszedł drogę od niewielkiego miejscowego turnieju do jednego z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej ocenianych przez kibiców, zawodników i polską federację wydarzeń w kalendarzu polskiej siatkówki plażowej. Dziś to nie tylko przystanek cyklu Pucharu Polski, ale marka, która przyciąga czołowych zawodników z kraju i zagranicy, a także wielu kibiców, którzy wypełniają trybuny po brzegi. O jej renomie najlepiej świadczy fakt, że to w Przysusze padł rekord liczby zgłoszonych do turnieju par, a jedne z kwalifikacji należały do najliczniej obsadzonych w historii krajowych rozgrywek.

Siłą przysuskiego turnieju od początku była nie tylko wysoka jakość sportowa. Organizatorzy konsekwentnie budowali wydarzenie wokół rodzinnej atmosfery, łącząc rywalizację na najwyższym poziomie z Miasteczkiem Sportu, meczem charytatywnym, spotkaniami z gwiazdami siatkówki i licznymi atrakcjami dla kibiców. Dzięki temu impreza stała się wizytówką regionu i przykładem, że wydarzenie organizowane w niewielkiej miejscowości może wyznaczać standardy dla całego kraju i nie tylko. O turnieju dużo mówi się także poza Polską, a to za sprawą zagranicznych duetów, które tak chętnie biorą udział w turnieju.

Nie inaczej będzie w tym roku. W Sigma Fresh Pucharze Polski w siatkówce plażowej Przysucha 2026 zagra aż siedem zagranicznych par. Obecność reprezentantów innych krajów zapowiada wysoki poziom rywalizacji i dodatkowo podkreśla międzynarodowy charakter tegorocznego Sigma Fresh Pucharu Polski w Przysusze.

W rywalizacji mężczyzn zobaczymy trzy duety reprezentujące Litwę, Ukrainę, Szwajcarię oraz Czechy. W turnieju wystąpią Litwini Arnas Rumševičius/Karolis Palubinskas, szwajcarska para Leo Dillier/Luc Flueckiger, a także czeska gwiazdorska dwójka Donovan Dzavoronok/Matyas Dzavoronok. Aktualny halowy mistrz Włoch i złoty medalista Klubowych Mistrzostw Świata zagra z bratem, który ma na koncie medale międzynarodowych turniejów Beach Pro Tour.

W turnieju kobiet również nie zabraknie międzynarodowej obsady. W Przysusze wystąpią litewski duet Ieva Vasiliauskaitė/Rugilė Grudzinskaitė, czesko-słoweńska para Michaela Kubíckova/Tjasa Kotnik, czeski zespół Valerie Dvornikova/Veronika Kleiblova oraz szwajcarska para Menia Bentele/Annique Niederhauser.

Informacja prasowa