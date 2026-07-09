Surowa reakcja PZPS po decyzji MKOL-u ws. Rosjan! Polscy siatkarze będą bojkotować mecze?

Świderski jest zdumiony działaniami MKOL-u oraz FIVB, zwłaszcza, że niedawno otrzymywał zupełnie sprzeczne sygnały w kwestii Rosjan i Białorusinów.

- Przede wszystkim dla nas to jest bardzo dziwna decyzja, ponieważ dwa tygodnie temu podczas wizyty przedstawiciela Volleyball World w Polsce, a dokładnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki, na pytanie jak wygląda sprawa Rosji i Białorusi w kontekście przyszłorocznych mistrzostw świata w Polsce, padła prosta odpowiedź, że decyduje o tym MKOL, ale nie nastąpi to tak szybko. Potem musi to jeszcze zatwierdzić FIVB, więc powinniśmy być spokojni, bo jest jeszcze bardzo dużo czasu. Niestety, tego czasu okazało się bardzo mało, bo dwa tygodnie, a FIVB wciągu 24 godzin podjęło decyzję o przywróceniu Rosjan do rozgrywek. Dla mnie to jest bardzo dziwna sprawa - bez konsultacji chociażby z tymi najmocniejszymi krajami, które są w rankingu najwyżej - podkreśla Świderski w rozmowie z Polsatem Sport.

ZOBACZ TAKŻE: Jakub Bednaruk o przywróceniu Rosjan do siatkówki. "Udajemy, że ostatnich lat nie było?"

Prezes PZPS przyznaje, że powrót Rosjan do międzynarodowych zmagań to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że "Sborna" zachowa punkty rankingowe, które zdobyła przed zawieszeniem! A to oznacza, że automatycznie będzie znajdować się w czołówce rankingu FIVB, a może nawet... na pierwszym miejscu.

- Decyzja o przywróceniu punktów rankingowych jest kuriozalna, bo wychodzi na to, że lepiej było nie grać przez cztery lata i awansować w rankingu niż rozgrywać poszczególne turnieje i walczyć o te punkty, aby przystępować do tych najważniejszych turniejów. Dla mnie to przedziwna decyzja. Za chwilę może być taka sytuacja, że po przyszłym tygodniu Ligi Narodów okaże się, że Rosjanie awansują na pierwsze miejsce bez gry, bo przypomnę, że Polska czy Włochy przegrywając tracą po kilkanaście, a nawet po kilkadziesiąt punktów, a zyskują cząstkowe zdobycze. Może zatem dojść do takiej kuriozalnej sytuacji, że Rosja przed finałami Ligi Narodów znajdzie się na pierwszym miejscu. To jest temat do ciężkich, trudnych rozmów. Na pewno takie pytania padną w kierunku FIVB z naszej strony, a mam nadzieję, że również z innych federacji - grzmi Świderski.

Najwcześniej reprezentacja Polski będzie mogła zmierzyć się z Rosjanami w przyszłym sezonie. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie do tych konfrontacji. Niewykluczony jest bowiem bojkot Biało-Czerwonych.

- Jeżeli będziemy zmuszeni do grania z Rosją w poszczególnych turniejach, to nie będę zmuszał zawodników, że mają bojkotować takie mecze, ale też nie będę ich zmuszał do grania. To będą personalne decyzje, bo trzeba wiedzieć, co chce się osiągnąć w swoim życiu i podejmować samemu tak trudne decyzje. Do tego czasu mamy jeszcze rok, ale jeżeli nadal będzie taka sytuacja za wschodnią granicą, to nie będę nic rekomendował zawodnikom ani nic zakazywał. To mają być ich decyzje personalne, indywidualne, zgodne ze swoim sumieniem - zaznacza prezes PZPS.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wypowiedzi Sebastiana Świderskiego w załączonym materiale wideo.