Świątek mogła trwać przy Polaku? Woźniacki zdradza kulisy! "Mam nadzieję, że Tomek nie będzie zły"

Michał Białoński, Polsat Sport: Tomasz Wiktorowski doprowadził Naomi Osakę do życiowego triumfu na Wimbledonie, do ćwierćfinału, za co Japonka podziękowała mu publicznie. Czy Iga Świątek nie zrezygnowała z tego fachowca zbyt pochopnie?



Piotr Woźniacki, ojciec i trener Caroliny Wozniacki: Ja nie wiem, dlaczego się oni rozstali. Z Tomkiem mam bardzo dobre kontakty. Nawet rozmawialiśmy przed meczem Osaki z Sabalenką, a także przed tym z Muchovą, gdy powoli żegnałem się z turniejem. Uważam, że Wiktorowski to jest bardzo doświadczony gość.

Na dodatek podczas meczów emanuje spokojem, co pomaga zawodniczkom.

Absolutnie tak, ma pewne zasady. Wie, co umie, ma doświadczenie z touru. Przy Piotrze Robercie Radwańskim, gdy zaczął z nim współpracować, wiele przeszedł, wiele się nauczył. Później, gdy z Agnieszką Radwańską został sam, to pokazał sam sobie i światu, co może osiągnąć. "Isia" też zobaczyła, jakie są korzyści z tej współpracy. Wspólnie osiągnęli wspaniałe rezultaty, "Isia" grała świetnie. Można by wymienić dużo pozytywów o ich współpracy.

Kooperacja z Igą Świątek dała jeszcze lepsze owoce?

Tomek udowodnił wszystkim wokół swą trenerską klasę podczas współpracy z Igą. Wyniki mówiły same za siebie. Nie oszukujmy się, że jak teraz byśmy analizowali charakter i warsztat pracy Tomka, to mogę powiedzieć panu jedną rzecz: to człowiek, który zna swoje miejsce, wie co i jak robić.

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Czasem się wydaje, że jak tenisista wygrywa, to jest to jego zasługą, a jeśli przegrywa, to jest to wina coacha. Czasem, gdy Iga odpadła w półfinale, bądź przegrała finał, to pojawiały się utyskiwania, że "układ się wypalił". Ale jak spojrzymy z dzisiejszej perspektywy na współpracę Świątek z Wiktorowskim, to te zarzuty sprzed lat brzmią aż śmiesznie! Bo tak naprawdę odpalili taką "petardę". To były niemal trzyletnie pasmo ogromnych sukcesów.

Iga w tym czasie wygrała 19 turniejów, w tym cztery Wielkie Szlemy. Przez półtora roku, od kwietnia 2022 r. do września 2023 r. była światową rakietą numer "jeden". Żadna Polka nie doświadczyła tego wcześniej.



Jeżeli brązowy medal olimpijski, jaki Iga wywalczyła w Paryżu, nazywamy porażką, to aż się we mnie krew gotuje, aż mnie boli brzuch. Każdy medal na IO jest jak złoto dla kraju. Każdy, kto kiedykolwiek był sportowcem, marzy o medalu na IO. My z Caroliną byliśmy na igrzyskach, to jest gra dla swojego kraju, coś wspaniałego. Uważam, że team Świątek - Wiktorowski był znakomity. Dlaczego oni się rozstali, tego nie wiem. Może za dużo stresu, przemęczenia, chcieli od siebie odpocząć. Jesteśmy żywymi organizmami. Nikt nie jest robotem.

Pojawiały się doniesienia, że trenerowi Wiktorowskiemu nie do końca się podobało to, że sztab trenerski nocuje w innym hotelu niż Iga z panią psycholog. Wspólne posiłki, to też okazja do budowy ducha zespołu? Natomiast odbudowanie Naomi, która borykała się z głęboką depresją i stanami lękowymi, przez które mogła nawet zakończyć karierę, budzi podziw na świecie. Co jest tajemnicą skuteczności warsztatu Wiktorowskiego?

Odpowiem w ten sposób i mam nadzieję, że Tomek nie będzie na mnie zły, że to zdradzam, Powiedział mi, że ma wręcz wspaniałą atmosferę podczas pracy z Osaką. Wiadomo, że na treningach jest ciężko, bo każdy jest osobowością, silnym charakterem, a zwłaszcza Osaka i Tomek, którzy sporo osiągnęli. Dlatego zawsze trening jest ciężki.

Tomek podkreślał, że generalnie znakomicie się czuje w tym teamie, że ogólnie jest znakomicie. On wreszcie czuje, że żyje, że tenis ma pewną wartość. Wyjazdy i podróże dają mu ogrom satysfakcji. Czyli jednak coś można zrobić i w ten sposób Osaka wraca na pozycję, jaką miała przed załamaniem. To jest ogromnie ważne, ja mówię o tym cały czas, że jeżeli człowiek nie rozumie, że doszedł tak wysoko i osiąga wielkie rzeczy, ma ogrom kibiców, każdy oddaje swoją energię i czas, w pełni się poświęca, a kibice zarywają dla niego noce, gdy turnieje odbywają się w Australii i w USA, a nazajutrz gorąco dyskutują, to z tego bije pozytywna energia. Oczywiście, dzisiaj - przez media społecznościowe - mamy dużo hejtu, każdy może dużo pisać pod płaszczykiem anonimowości. Ale to są nieliczni ludzie, którzy się nie spełnili i zazdroszczą innym. Ale tak było, jest i będzie. Ziemia to nie jest raj, podlegamy prawom grawitacji.

Zmierzam do tego, że refleksja ważna jest tu i teraz, a nie po zakończeniu kariery, żeby to nie był czas stracony. Gdy zobaczyłem, jak Carolina z Agnieszką Radwańską wyszły na wspólne zdjęcie podczas turnieju legend Wimbledonu, powiedziałem: "Jezu! Tak jakbym był na turnieju juniorskim. Wszystkie znam z juniorskiego Wimbledonu, nie tylko "Isię", ale też Rybarikovą i Safarovą". Czyli niedawno dziewczyny były juniorkami, a dziś grają już Turniej Legend! To tak szybko mija.

Wracając do współpracy na linii trener – zawodniczka, to ja wiem po sobie. Myśmy też mieli z Caroliną dużo wzlotów i upadków, ale zawsze staraliśmy się mieć ku sobie, z dobrą atmosferą, z wytłumaczeniem wszystkiego, z taką organizacją, która będzie satysfakcjonowała każdego. Powiem szczerze, że to czy Tomek spał i jadł w tym samym hotelu co Iga, czy w innym, to nie ma większego znaczenia. Jeżeli podróżuje się na okrągło w tym samym gronie, to może dojść do zmęczenia materiału. Jakby pan jadł codziennie ulubione danie, to w pewnym momencie też by obrzydło. Trzeba czasem mieć luz, odpocząć od siebie. Ważniejsza jest sama atmosfera w teamie, umiejętność rozmowy, cieszenia się, mówienia o wszystkim i o niczym, a nie tylko ciągle o tenisie. I siedzenie w złotej klatce, czekając na to, kiedy mnie wypuszczą na arenę, bo ja tam muszę wszystkich pożreć. Obok kariery sportowej musi być też normalne życie. Bo inaczej idziemy w ślepy zaułek.

Piotr Woźniacki o Novaku Djokoviciu

Novak Djoković, którzy jest o dwa lata starszy od "Isi", a o trzy od Caroliny, nie przestaje zachwycać. Właśnie wyśrubował rekord najdłuższego meczu w ćwierćfinale Wimbledonu do pięciu godzin i pięciu minut. Można zaśpiewać "Forever young". Czy stać go na wyeliminowanie Jannika Sinnera?

Miałem przyjemność spotkania Novaka we wtorek. Zaczepił nas, gdy szedłem z mężem Caroliny i ich dziećmi. Mamy dobre relacje. Zresztą on przez wiele lat mieszkał w Monako, wspólnie trenowaliśmy, wielokrotnie na sąsiednich kortach. Powiedziałem do niego: "Nole, ty jesteś jak wino, im starszy, tym lepszy". Pożartowaliśmy trochę. Życzę mu z całego serca, żeby wygrał ten turniej. Osiągnąłby coś, co do tej pory nikomu się nie udało. Myślę, że ma szansę. Zresztą ostatnio to pokazywał. Gdy wygrał supertiebreak z Feliksem Auger-Alliasime, to była pokaz najwyższej klasy, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne, taktyczne i fizyczne. Naprawdę czapki z głów przed Novakiem. Życzę mu jak najlepiej!

Serb daje świetny przykład dla innych graczy, jak można sobie zorganizować karierę, mając dzieci, będąc żywą legendą, wygrywając tyle Wielkich Szlemów, a liczba jego finałów jest aż przerażająca, jak człowiek słucha tę wyliczankę (śmiech).

Sinner będzie faworytem, to turniejowa "jedynka".

Kibicuję jednemu i drugiemu. Jannika też znam, on również mieszka w Monako, na dodatek ma dziewczynę Dunkę - Lailę. Jego również lubię, to miły, sympatyczny facet. Zrobił niesamowity postęp ze swym trenerem Darrenem Cahilem, który pracował z Agassim. Z Darrenem miałem przyjemność obcować. Przyjeżdżaliśmy do Las Vegas, gdzie mieszka, na zgrupowania sportowe. Zarówno Darren, Agasii i Steffi Graf, uczestniczyli w tych campach. Dawne czasy, ale dzięki nim wiem, że Darren jest bardzo mądrym i spostrzegawczym trenerem, który umie podpowiedzieć konkretne rzeczy, które są potrzebne danemu zawodnikowi. I to widać u Sinnera. Włoch zaczął grać inaczej i wykorzystuje swoje możliwości do maksimum.

Ale w tym wypadku będę za Djokoviciem. Sinner wygra jeszcze niejeden Wielki Szlem, życzę mu jak najlepiej. Chciałby, żeby "Djoko" zakończył turniej z uniesionym pucharem, ponieważ to jest niesamowity przykład wytrwałości. W czasach Federera i Nadal on im dorównywał, osiągał to samo, ale zawsze się mówiło: "Federer i Nadal", a "Djoko" był trochę na doczepkę. A to on jest najlepszym wzorem dla młodzieży, w jaki sposób się prowadzić, by grać tak długo, a jednocześnie nie zaniedbywać rodziny, żony i dzieci. Na dodatek jest na tak wysokim poziomie w wieku 39 lat. Super!