Tak Aryna Sabalenka odpoczywa po Wimbledonie. Pokazała zdjęcia

Aryna Sabalenka po zwycięstwie w turnieju WTA w Miami spisuje się przeciętnie. Najpierw szybko odpadła z zawodów w Rzymie, a potem nie była również w stanie triumfować w Roland Garros oraz zwyciężyć w turnieju w Berlinie.

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28-latka dobrze rozpoczęła zmagania w Wimbledonie. Pewnie pokonała Teodorę Kostović, McCartney Kessler, a w trzeciej rundzie wyeliminowała Jelenę Ostapenko. Sabalenka nie dała jednak rady w czwartym spotkaniu. Jej rywalką była Naomi Osaka. Ostatecznie Japonka wygrała 6:2, 7:6 (2).

Liderka rankingu WTA po zakończeniu rywalizacji udała się na urlop. Tym razem postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos.

"Mam chwilę dla siebie" - napisała w mediach społecznościowych, dodając kilka zdjęć z wakacji. Na pierwszym pozuje z uroczym pieskiem. Z kolei na kolejnych widać, jak odpoczywa w basenie oraz próbuje pysznego jedzenia.

Jak wyglądają jej wakacje? Sprawdźcie fotogalerię.

Jak Sabalenka odpoczywa po Wimbledonie? Zobacz galerię

HP, Polsat Sport