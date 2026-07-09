Tak Aryna Sabalenka odpoczywa po Wimbledonie. Pokazała zdjęcia

Tenis

Aryna Sabalenka przegrała z Naomi Osaką w czwartej rundzie Wimbledonu 2:6, 6:7 (2) i odpadła z rywalizacji. Tuż po zakończeniu zmagań postanowiła odpocząć. Zobaczcie, gdzie wybrała się na wakacje.

Aryna Sabalenka po zwycięstwie w turnieju WTA w Miami spisuje się przeciętnie. Najpierw szybko odpadła z zawodów w Rzymie, a potem nie była również w stanie triumfować w Roland Garros oraz zwyciężyć w turnieju w Berlinie. 

 

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28-latka dobrze rozpoczęła zmagania w Wimbledonie. Pewnie pokonała Teodorę Kostović, McCartney Kessler, a w trzeciej rundzie wyeliminowała Jelenę Ostapenko. Sabalenka nie dała jednak rady w czwartym spotkaniu. Jej rywalką była Naomi Osaka. Ostatecznie Japonka wygrała 6:2, 7:6 (2).

 

Liderka rankingu WTA po zakończeniu rywalizacji udała się na urlop. Tym razem postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos.

 

"Mam chwilę dla siebie" - napisała w mediach społecznościowych, dodając kilka zdjęć z wakacji. Na pierwszym pozuje z uroczym pieskiem. Z kolei na kolejnych widać, jak odpoczywa w basenie oraz próbuje pysznego jedzenia.

 

Jak wyglądają jej wakacje? Sprawdźcie fotogalerię.

 

HP, Polsat Sport
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ARYNA SABALENKAINNETENISWIMBLEDONWTA
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