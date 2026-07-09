To wtedy Lewandowski zostanie zaprezentowany w Chicago! Kiedy debiut w MLS?

14 lipca ma odbyć się oficjalna konferencja prasowa z udziałem Lewandowskiego i trenera Gregga Berhaltera. Jak podają "WP SportoweFakty", wtedy także na pierwszym treningu ma zjawić się Lewandowski.

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Dwa dni później Chicago Fire rozegra swój pierwszy mecz po przerwie w rozgrywkach. Rywalem w meczu domowym będzie wówczas drużyna Vancouver Whitecaps. Co ciekawe, w ekipie z Kanady występuje syn Gregga, Sebastian Berhalter. Szkoleniowiec podkreślał już w przeszłości, że ma duże nadzieje na debiut Lewandowskiego w rzeczonym starciu.

- Mamy nadzieję i jednocześnie spodziewamy się, że Robert będzie gotowy na mecz na naszym stadionie - mówił 52-latek.

Lewandowski trenował dotychczas indywidualnie, co jest normą w takich sytuacjach. Polak ma być naturalnym liderem swojej nowej drużyny.

- Rozmawialiśmy z wieloma zawodnikami światowej klasy, odkąd jestem w klubie. Jedną z rzeczy, która najbardziej uderzyła mnie w Robercie, jest jego absolutnie najwyższy poziom profesjonalizmu i wola zwycięstwa - skomentował trener.

Nawet w przypadku braku debiutu, kibice i tak będą mogli zobaczyć Lewandowskiego, który ma zostać wówczas zaprezentowany.

- Pozyskaliśmy jednego z najlepszych napastników tej generacji, jeśli w ogóle nie najlepszego. Liczymy na polskich kibiców, że przyjdą na stadion. To najlepszy polski piłkarz w historii i oni mają okazję zobaczyć go na żywo - podsumował Berthalter.

MS, Polsat Sport