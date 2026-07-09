Uczestnicy Ligi Mistrzów w Łodzi

Rozgrywki Superpucharu Polski jak zawsze będą ogromną dawką emocji na najwyższym poziomie. I trudno mieć tu inne oczekiwania, gdy na parkiecie łódzkiej Atlas Areny zobaczymy dwie najlepsze polskie drużyny, które w sumie w XXI wieku zdobyły 24 tytuły mistrza Polski na 26 możliwych. W nadchodzącym sezonie ponownie zobaczymy je także w Lidze Mistrzów, gdzie jak co roku, celem każdej będzie dotarcie do Final4 w Kolonii. O pierwsze trofeum zagrają jednak właśnie w Łodzi.

Faworyta w tym momencie nie sposób wskazać. Bo choć ostatnie dwie rywalizacje padły łupem późniejszych mistrzów Polski z Kielc, to oba zespoły przechodzą aktualnie spore zmiany kadrowe, które mają nie tylko zaprocentować na krajowym podwórku, ale także właśnie w Europie.

Ofensywa? Ta zdecydowanie przemawia na korzyść Płocczan. Tym bardziej, gdy spojrzymy, że dwójka ich zawodników, a więc Melvyn Richardson i najnowszy nabytek, Frederik Bjerre znajduje się w czołówce najlepszych strzelców Ligi Mistrzów - odpowiednio 103 bramki w 16 meczach i 116 trafień w 15 spotkaniach. Obaj ci zawodnicy wyjątkowo pewnie czują się przede wszystkim w wykonywaniu rzutów karnych, które to właśnie zadecydowały o ostatniej wygranej Industrii Kielce w Superpucharze. Skuteczność Richardsona na poziomie Ligi Mistrzów to 72.4% przy 58 próbach, zaś Bjerre to już ponad 80% przy 62 podejściach.

Jednak gdy spojrzymy na bramkę, tu już przemawia bardziej siła Kielczan. Trzeciego najlepszego bramkarza ostatniej Ligi Mistrzów Klemena Berlina zastąpić ma ten, który znalazł się tuż za jego plecami Dejan Milosavljev - aż 147 obron i 29.05% skuteczności, który do mistrzów Polski dołączy z niemieckiego Fuchse Berlin, finalisty ostatniego Final4. Poza tym cały czas w bramce zespołu Krzysztofa Lijewskiego oglądać będziemy Adama Morawskiego, a więc bohatera ostatniego Superpucharu Polski, który obronił jednego z decydujących karnych.

O co w tym sezonie zagrają obie drużyny w Lidze Mistrzów? Industria Kielce będzie chciała nawiązać do swoich najlepszych czasów i ponownie znaleźć się w Final4, podobnie jak to miało miejsce w latach 2022 i 2023, kiedy docierali do Wielkiego Finału. Apetyt na to ma jednak także ORLEN Wisła Płock, która w ostatniej edycji była jedną z rewelacji fazy grupowej.

Plejada gwiazd po obu stronach, nowi zawodnicy i klasowi trenerzy. Pierwszy sprawdzian już 29 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie w ramach Superpucharu Polski.

Informacja Prasowa