Wimbledon: Wyniki i skróty meczów półfinałowych

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

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Już wiadomo, że wśród pań będziemy mieli nową mistrzynię. Polka odpadła bowiem w trzeciej rundzie.

Na czwartek i piątek zaplanowano półfinały. Najpierw zagrają kobiety, a później mężczyźni.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 07.07 (WIDEO):

Karolina Muchova - Coco Gauff

Marta Kostjuk - Linda Noskova

Arthur Fery - Alexander Zverev

Jannik Sinner - Novak Djoković