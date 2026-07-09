Wimbledon 2026. Wyniki i skróty półfinałów (WIDEO)

Jakub ŻelepieńTenis

Trwa najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Zawody weszły już w decydującą fazę, ponieważ czekają nas półfinały. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów Wimbledonu 2026.

Tenisista podczas meczu na Wimbledonie, widziany zza siatki.
fot. PAP/EPA
Wimbledon: Wyniki i skróty meczów półfinałowych

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

 

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Już wiadomo, że wśród pań będziemy mieli nową mistrzynię. Polka odpadła bowiem w trzeciej rundzie. 

 

Na czwartek i piątek zaplanowano półfinały. Najpierw zagrają kobiety, a później mężczyźni. 

 

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 07.07 (WIDEO):

Karolina Muchova - Coco Gauff

Marta Kostjuk - Linda Noskova

 

Arthur Fery - Alexander Zverev 

Jannik Sinner - Novak Djoković

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