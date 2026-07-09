Wimbledon: Arthur Fery - Alexander Zverev. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Rewelacja tegorocznego Wimbledonu, faworyt gospodarzy Arthur Fery, zmierzy się w piątek (10 lipca) z Alexandrem Zverevem w półfinale Wimbledonu. Gdzie obejrzeć mecz Fery - Zverev? Transmisja w piątek o godzinie 14.30 w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz online na platformie Polsat Box Go.
Urodzony we francuskim Sevres Brytyjczyk jest największą sensacją zmagań na londyńskich kortach. Fery, którego "życiówką" była przed tym sezonem raptem druga runda wielkoszlemowego turnieju, w drodze do półfinału odprawił kolejno: Bośniaka Damira Dżumhura, Fina Otto Virtanena, Belga Zizou Bergsa, byłą "trójkę" światowego rankingu, Bułgara Grigora Dimitrowa, a w ćwierćfinale nadspodziewanie łatwo pokonał w trzech setach Włocha Flavio Cobollego.
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W walce o upragniony finał Arthur Fery zmierzy się z Alexandrem Zverevem, który w tegorocznym turnieju stracił raptem dwa sety: jeden urwał mu na otwarcie Wimbledonu Belg Alexander Blockx, a drugi - Czech Jiri Lehecka w meczu 1/8 finału. Pozostałe spotkania reprezentant Niemiec wygrywał w trzech setach, odprawiając Francuza Valentina Royera, Amerykanina Marcosa Girona i - już w ćwierćfinale - jego rodaka, Taylora Fritza. Były wicelider rankingu ATP pobił już swój rekord życiowy z londyńskich kortów (wcześniej docierał tu najwyżej do czwartej rundy), ale ma apetyt na zdecydowanie więcej. W starciu z Ferym z pewnością będzie zdecydowanym faworytem. Czy wywiąże się z tej roli?
Gdzie obejrzeć mecz Fery - Zverev na Wimbledonie?
Starcie Arthur Fery - Alexander Zverev odbędzie się w piątek, 10 lipca, jako pierwsze starcie na korcie centralnym, co oznacza, że Brytyjczyk i Niemiec rozpoczną pojedynek o godzinie 14.30 polskiego czasu. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 13.00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl