Wimbledon: Arthur Fery - Alexander Zverev. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Urodzony we francuskim Sevres Brytyjczyk jest największą sensacją zmagań na londyńskich kortach. Fery, którego "życiówką" była przed tym sezonem raptem druga runda wielkoszlemowego turnieju, w drodze do półfinału odprawił kolejno: Bośniaka Damira Dżumhura, Fina Otto Virtanena, Belga Zizou Bergsa, byłą "trójkę" światowego rankingu, Bułgara Grigora Dimitrowa, a w ćwierćfinale nadspodziewanie łatwo pokonał w trzech setach Włocha Flavio Cobollego.

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W walce o upragniony finał Arthur Fery zmierzy się z Alexandrem Zverevem, który w tegorocznym turnieju stracił raptem dwa sety: jeden urwał mu na otwarcie Wimbledonu Belg Alexander Blockx, a drugi - Czech Jiri Lehecka w meczu 1/8 finału. Pozostałe spotkania reprezentant Niemiec wygrywał w trzech setach, odprawiając Francuza Valentina Royera, Amerykanina Marcosa Girona i - już w ćwierćfinale - jego rodaka, Taylora Fritza. Były wicelider rankingu ATP pobił już swój rekord życiowy z londyńskich kortów (wcześniej docierał tu najwyżej do czwartej rundy), ale ma apetyt na zdecydowanie więcej. W starciu z Ferym z pewnością będzie zdecydowanym faworytem. Czy wywiąże się z tej roli?

Gdzie obejrzeć mecz Fery - Zverev na Wimbledonie?

Starcie Arthur Fery - Alexander Zverev odbędzie się w piątek, 10 lipca, jako pierwsze starcie na korcie centralnym, co oznacza, że Brytyjczyk i Niemiec rozpoczną pojedynek o godzinie 14.30 polskiego czasu. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 13.00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.