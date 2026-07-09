Wimbledon: Jannik Sinner - Novak Djoković. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Faworytem wydaje się broniący tytułu Włoch, jednak pokonując we wtorek Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a 7:6 (12-10), 3:6, 6:3, 6:7 (4-7), 7:6 (10-4) w najdłuższym ćwierćfinale w historii turnieju, trwającym 5 godzin i 15 minut, Serb przypomniał wszystkim, jak bardzo pragnie 25. tytułu wielkoszlemowego.

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Djoković ma z Sinnerem bilans 5-6, ale pokonał go w ostatniej konfrontacji - w półfinale tegorocznego Australian Open. Pięciosetowe zwycięstwo w Melbourne, po pięciu kolejnych porażkach z Włochem, "dało mu ogromny zastrzyk pewności siebie" - podkreślił były francuski tenisista, a obecnie ekspert Fabrice Santoro.

39-letni Djoković ma szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrał ośmiokrotnie. Młodszy o 15 lat Włoch wygrał cztery imprezy wielkoszlemowe. Oprócz Wimbledonu 2025, zwyciężył w Australian Open w 2024 i 2025 roku oraz US Open 2024.

- Sinner będzie oczywiście faworytem, ale Novak też może wygrać. Wszyscy wiedzą, że jest wyjątkowy - ocenił Santoro.

- Jeśli Novak ma szansę na zdobycie swojego 25. tytułu, to właśnie na trawie, tutaj, na Wimbledonie - dodał inny były francuski tenisista Sebastien Grosjean, półfinalista londyńskiego turnieju w 2003 i 2004 roku.

Twarde korty Australian Open, na których Djoković zdobył dziesięć tytułów, również mu odpowiadają. Ale po wygraniu w półfinale z Sinnerem, Serb przegrał w finale ostatniej edycji z innym gigantem cyklu ATP, Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Trudność pokonania dwóch najlepszych obecnie tenisistów jednego po drugim jest główną przeszkodą stojącą między "Nole" a 25. tytułem wielkoszlemowym - jak sam wielokrotnie podkreślał.

Z powodu kontuzji prawego nadgarstka Alcaraz nie zagrał w tegorocznym Wimbledonie, ani wcześniej we French Open w Paryżu.

Jeśli Djoković pokona Sinnera, zmierzy się w finale z trzecim w rankingu tenisistą świata, triumfatorem French Open Niemcem Alexandrem Zverevem lub z objawieniem turnieju, Brytyjczykiem Arthurem Ferym, w ostatnim notowaniu sklasyfikowanym na 114. miejscu.

Pozostaje pytanie, ile energii pozostało Djokoviciowi po wyczerpującym ćwierćfinale.

- W Australii to był pierwszy duży turniej w roku, przyjechałem bardziej wypoczęty – przypomniał Serb.

Od tego czasu zmagał się z kontuzją prawego barku i pogodził się z rozczarowującymi wynikami na kortach ziemnych. Natomiast Sinner, zwycięzca pięciu pierwszych turniejów Masters 1000 w tym sezonie, doznał nagłego załamania fizycznego w upale w pierwszym tygodniu French Open.

Ponieważ w piątek na kortach Wimbledonu temperatura ma przekroczyć 30 stopni Celsjusza, upał znów może odegrać decydującą rolę, mimo że Sinner wydawał się w dużej mierze niewzruszony wysokimi temperaturami we wtorkowym ćwierćfinale, pokonując w trzech setach Niemca Jana-Lennarda Struffa, pogromcę Huberta Hurkacza.

- Novak wygrał ten turniej tyle razy, że będzie dokładnie wiedział, jak podejść do półfinału. Nie mogę się doczekać! - oświadczył Sinner.

Ciekawie zapowiada się również pojedynek Fery'ego ze Zverevem.

- Sascha Zverev nigdy nie wygrał turnieju na trawie, a Fery będzie miał wsparcie publiczności - ocenił Grosjean.

Gdzie obejrzeć mecz Sinner - Djoković na Wimbledonie?

Starcie Jannik Sinner - Novak Djoković odbędzie się w piątek, 10 lipca, jako drugie tego dnia na korcie centralnym, na którym zmagania rozpoczynają się o godzinie 14.30 polskiego czasu. Włoch i Serb wyjdą na kort po zakończeniu spotkania Fery - Zverev, raczej nie wcześniej niż po 16.30. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

RI, PAP