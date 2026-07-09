Rozstawiona z numerem 10. Karolina Muchova awansowała do półfinału Wimbledonu. Czeska tenisistka pokonała Japonkę Naomi Osakę (nr 14.) 7:6 (7-4), 6:4. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff (nr 7.), która wygrała z rodaczką Jessicą Pegulą (nr 4.) 4:6, 6:3, 6:3.

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Do tej pory najlepszym wynikiem Muchovej w Wimbledonie był ćwierćfinał, który osiągnęła w 2019 i 2021 roku. W czterech ostatnich edycjach odpadała w pierwszej rundzie.



Z Osaką, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski, Czeszka mierzyła się po raz siódmy i odniosła czwarte zwycięstwo. Z Gauff natomiast Muchova ma bilans 1-6, ale wygrała ich ostatnie spotkanie.



Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów. Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.



Relacja live i wynik na żywo meczu Karolina Muchova - Coco Gauff na Polsatsport.pl.