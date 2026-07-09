Rozstawiona z numerem dziewiątym Linda Noskova i turniejowa "12" Marta Kostjuk zmierzą się w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Czeska tenisistka pokonała Belgijkę Elise Mertens (nr 25.) 6:3, 7:5, a Ukrainka wygrała z Włoszką Jasmine Paolini (nr 13.) 6:3, 6:2.

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Za świetną formę, którą w ostatnich miesiącach dysponuje Kostjuk, odpowiada Sandra Zaniewska. Ich współpraca trwa od trzech lat. Sama Ukrainka bardzo chwali swoją trenerkę i często podkreśla, że Polka wyciągnęła ją z kryzysu - nie tylko sportowego, ale również mentalnego.



Zarówno Noskova, jak i Kostjuk mają szansę na wyprzedzenie w światowym rankingu ubiegłorocznej mistrzyni Wimbledonu Igi Świątek. Potrzebują do tego jednak zwycięstwa w całym turnieju.



Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów. Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.



Relacja live i wynik na żywo meczu Marta Kostjuk - Linda Noskova na Polsatsport.pl.