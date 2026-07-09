Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 2 - 9.07
Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 2 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 2 (od godziny 12:00)
K. Siniakova/T. Townsend - H. Guo/K. Mladenovic
I. Neel/G. Olmos - X. Jiang/Y. Xu
J. Murray/B. Soares - J. Cabral/R. Farah (turniej legend/mężczyźni)
M. Bahrami/I. Majoli - G. Rusedski/J. KontaPrzejdź na Polsatsport.pl
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