Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 2 - 9.07

Tenis

Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 2 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 2 (od godziny 12:00)

 

K. Siniakova/T. Townsend - H. Guo/K. Mladenovic

I. Neel/G. Olmos - X. Jiang/Y. Xu

J. Murray/B. Soares - J. Cabral/R. Farah (turniej legend/mężczyźni)

M. Bahrami/I. Majoli - G. Rusedski/J. Konta

Polsat Sport
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