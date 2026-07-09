Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 3 - 10.07

Tenis

Transmisja piątkowych meczów z kortu numer 3 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Fragment kortu tenisowego z zaznaczonymi białymi liniami i urządzeniem do malowania kortów.
fot. PAP
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 3 - 10.07

Kort numer 3 (od godziny 12:00)


E. Bouchard/A. Kontaveit - S. Lisicki / K. O’Brien

T. Oda - M. De la Puente

A. Radwanska/C. Wozniacki - A. Kerber/A. Petkovic

T. Haas/M. Hingis - S. Grosjean/T. Golovin

B. Bryan/M. Bryan - J. Blake/K. Edmund

Polsat Sport
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