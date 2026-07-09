Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 3 - 10.07
Transmisja piątkowych meczów z kortu numer 3 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 3 - 10.07
Kort numer 3 (od godziny 12:00)
E. Bouchard/A. Kontaveit - S. Lisicki / K. O’Brien
T. Oda - M. De la Puente
A. Radwanska/C. Wozniacki - A. Kerber/A. Petkovic
T. Haas/M. Hingis - S. Grosjean/T. Golovin
B. Bryan/M. Bryan - J. Blake/K. EdmundPrzejdź na Polsatsport.pl
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