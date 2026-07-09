Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 3 - 9.07
Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 3 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 3 (od godziny 12:00)
Z. Ji - A. Hewett (turniej na wózkach inwalidzkich/mężczyźni)
A. Van Koot - D. De Groot (turniej na wózkach inwalidzkich/kobiety)
F. Santoro/R. Stubbs - R. Krajicek/A. Keothavong (turniej legend/gra mieszana)
B. Bryan/M. Bryan - R. Lindstedt/H. Tecau (turniej legend/debel mężczyzn)Przejdź na Polsatsport.pl
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