Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 3 - 9.07

Tenis

Transmisja czwartkowych meczów z kortu numer 3 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 3 (od godziny 12:00)

 

Z. Ji - A. Hewett (turniej na wózkach inwalidzkich/mężczyźni)

A. Van Koot - D. De Groot (turniej na wózkach inwalidzkich/kobiety)

F. Santoro/R. Stubbs - R. Krajicek/A. Keothavong (turniej legend/gra mieszana)

B. Bryan/M. Bryan - R. Lindstedt/H. Tecau (turniej legend/debel mężczyzn)

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TENISWIMBLEDON
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