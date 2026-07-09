Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 9.07

Tenis

Trwa najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Jedenastego dnia rywalizacji w Londynie zobaczymy między innymi mecze Marty Kostjuk i Coco Gauff. Darmowe transmisje meczów Wimbledonu 9 lipca na Polsatsport.pl.

Maszyna do malowania linii na trawiastym korcie tenisowym.
fot: PAP
Wimbledon. Czwartkowe transmisje na Polsatsport.pl

Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 11 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

 

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Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota  64,2 miliona funtów do zdobycia.

Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 9.07

Kort nr 2 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 3 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 4 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 5 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 6 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 7 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 8 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 9 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 12 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 18 - transmisja dostępna TUTAJ

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