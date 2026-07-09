Wszystko gotowe! Rusza jedyny w swoim rodzaju Sigma Fresh Puchar Polski Przysucha 2026

Na ten turniej czeka każdy. Tradycyjnie w połowie lipca, standardowo w tym samym miejscu nad Zalewem Topornia, niezmiennie z najlepszymi polskimi parami i gwiazdami siatkówki plażowej. Klasycznie z wieloma atrakcjami i świetnie spędzonym czasem. To wszystko składa się na turnieje w Przysusze. To one wytyczają drogę, także pod względem organizacyjnym. Dwa lata temu do przysuskiego wydarzenia zgłosiła się rekordowa liczba par, co spowodowało finalnie zmiany w regulaminie rozgrywania turniejów eliminacji mistrzostw Polski.

Także tegoroczna edycja przyciągnęła wielu chętnych do gry. Nie wszystkim będzie jednak dane zagrać w Sigma Fresh Pucharze Polski Przysucha 2026, ponieważ od ubiegłego sezonu obowiązuje już limit par, jakie mogą zagrać w kwalifikacjach do turnieju głównego. Najdłuższe tradycyjnie rozegrane zostaną do turnieju głównego siatkarzy. W ich przypadku rywalizacja wystartuje już o godzinie 8:00 rano. Pierwszy mecz siatkarek zaplanowano na godzinę 9:30.

Turniej toczyć się będzie na czterech boiskach, a od razu przy nich na kibiców czekać będzie moc atrakcji. Zajęcia fitness, nordic walking i badmintona, warsztaty siatkarskie, trampoliny, warsztaty i pokazy judo, zumba, turnieje dla seniorów i dla wszystkich chętnych - sposobów na spędzanie czasu pomiędzy meczami nie zabraknie.

- Zależy nam na tym, by przy organizacji turnieju z siatkówką plażową w najlepszym wydaniu, móc zarazić całe rodziny aktywnością fizyczną, miłością do siatkówki i zdrowego trybu życia - przyznał Piotr Skiba, organizator Sigma Fresh Pucharu Polski Przysucha 2026.

Na arenach sportowych nie zabraknie siatkówki na najwyższym poziomie. W Przysusze nie zabraknie duetów, które właśnie wywalczyły dziką kartę do mistrzostw Europy - Jundziłł/Jaroszczak i Taudul/Ciemachowski. O Sigma Fresh Puchar Polski powalczy też siedem par zagranicznych. m.in. aktualny mistrz Włoch i klubowy mistrz świata Donovan Dzavoronok.

Finałowy dzień wystartuje o godzinie 9:00 i rozpoczną go ćwierćfinały z prawej strony turniejowej drabinki. O godzinie 11:00 półfinały zagrają siatkarki, a godzinę później siatkarze. Na godzinę 13:00 i 14:00 zaplanowano pierwsze mecze medalowe - o brąz kobiet i mężczyzn. Natomiast przed tymi najważniejszymi starciami rozegrany zostanie mecz gwiazd (15:00). O 16:00 rozegrany zostanie finał kobiet, a po nim ostatni mecz turnieju - finał mężczyzn.

Sigma Fresh Puchar Polski Przysucha 2026 wyznacza zupełnie nowe ścieżki także pod względem transmisji. Mecze z kortu centralnego będzie można oglądać w Polsacie Sport 3 w sobotę i niedzielę.

Informacja Prasowa