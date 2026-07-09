Zapadła decyzja ws. selekcjonera Egiptu. Federacja ogłosiła
Egipski Związek Piłki Nożnej poinformował, że przedłużył kontrakt trenera reprezentacji Hossama Hassana, którego drużyna przegrała z Argentyną 2:3 w 1/8 finału mistrzostw świata w Kanadzie, USA i Meksyku.
"Prezes Hany Abo Rida i zarząd związku zatwierdził przedłużenie kontraktów trenera Egiptu Hossama Hassana i dyrektora reprezentacji Ibrahima Hassana" – napisano w oświadczeniu.
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Hassan jest selekcjonerem reprezentacji Egiptu od lutego 2024 roku. Jego drużyna doszła do półfinału Pucharu Narodów Afryki. W fazie grupowej mistrzostw świata Egipt zremisował z Belgią i Iranem po 1:1 oraz wygrał z Nową Zelandią 3:1. W 1/16 finału po rzutach karnych wyeliminował Australię, a następnie przegrał z broniącą tytułu Argentyną 2:3, choć prowadził dwiema bramkami.
W 35 meczach pod wodzą Hassana reprezentacja Egiptu zanotowała 20 zwycięstw, dziewięć remisów i sześć porażek. Obecnie zajmuje 24. miejsce w rankingu FIFA.Przejdź na Polsatsport.pl