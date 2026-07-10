12. sezon w PlusLidze! PGE GiEK Skra Bełchatów pozyskała doświadczonego przyjmującego

Igor Grobelny (rocznik 1993) gra na pozycji przyjmującego. Siatkarską karierę rozpoczynał w Belgii, w zespole VC Euphony Asse-Lennik. To zawodnik bardzo dobrze znany kibicom obserwującym rozgrywki PlusLigi. Grał w niej w takich klubach, jak Cerrad Czarni Radom (2014–15), Cuprum Lubin (2016–17, 2018–19) oraz Projekt Warszawa (2019–24). Od 2024 roku był siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a po dwóch sezonach zdecydował się na zmianę barw i zagra w ekipie z Bełchatowa.

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Grobelny rozegrał dotychczas jedenaście sezonów w PlusLidze. Wystąpił w 248 spotkaniach, w których zdobył łącznie 1968 punktów. Były reprezentant Belgii ma w dorobku dwa brązowe medale mistrzostw Polski, oba wywalczone z Projektem Warszawa, z którym sięgnął również po Puchar Challenge.

Do historii ekstraklasy siatkarzy przeszedł jego wyczyn z meczu GKS Katowice - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (0:3) w marcu 2025 roku. Grobelny zanotował wówczas imponującą serię 14 zagrywek (w tym pięć asów) w polu serwisowym.

– Igor to zawodnik, który od wielu lat potwierdza swoją wartość na parkietach PlusLigi. Dysponuje dużym doświadczeniem, jest wszechstronnym przyjmującym i wielokrotnie udowadniał, że potrafi brać odpowiedzialność za grę zespołu w najważniejszych momentach. Cieszymy się, że dołącza właśnie do PGE GiEK Skry Bełchatów. Wierzę, że jego umiejętności, charakter oraz doświadczenie będą dużym wsparciem dla naszej drużyny – powiedział prezes klubu z Bełchatowa Michał Bąkiewicz.

Polsat Sport, skra.pl