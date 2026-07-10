Belg wygrał siódmy etap Tour de France. Pogacar ciągle liderem

Merlier wyprzedził Norwega Soerena Waerenskjolda (Uno-X Mobility) oraz Erytrejczyka Biniama Girmaya (NSN).

Dla faworytów wyścigu był to bardzo gorący, ale stosunkowo spokojny etap. W klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło - Pogacar wyprzedza Duńczyka Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) o 2.42 oraz kolegę z zespołu Meksykanina Isaaca del Toro o 3.27.

Pogacar walczy o swój piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, co byłoby wyrównaniem rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault oraz Belga Eddy'ego Merckxa.

Merlier odniósł czwarte w karierze etapowe zwycięstwo w Tour de France. Wcześniej 33-latek triumfował w Pontivy w 2021 roku oraz w Dunkierce i Chateauroux w 2025.

Belg wykorzystał całe swoje doświadczenie, aby przebić się przez grupę na długiej, finałowej prostej, pomimo nieobecności swojego rozprowadzającego i bliskiego przyjaciela, Berta Van Lerberghe, który wycofał się z wyścigu w Pirenejach.

Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek ukończyli etap na odległych pozycjach.

Wyniki 7. etapu, Hagetmau - Bordeaux (175,1 km):

1. Tim Merlier (Belgia/Soudal Quick-Step) 3:44.20

2. Soren Waerenskjold (Dania/Uno-X Mobility)

3. Biniam Girmay (Erytrea/NSN)

4. Max Kanter (Niemcy/XDS Astana)

5. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Premier Tech)

6. Phil Bauhaus (Niemcy/Bahrain Victorious)

7. Huub Artz (Holandia/Lotto Intermarche)

8. Dorian Godon (Francja/Netcompany Ineos)

9. Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek)

10. Tom Van Asbroeck (Belgia/NSN)

...

99. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas

170. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) strata 3.09



Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 24:56.17

2. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) strata 2.42

3. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 3.27

4. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.30

5. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 3.34

6. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) 3.55

7. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.00

8. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 4.21

9. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 4.57

10. Mathias Vacek (Czechy/Lidl-Trek) 7.10

...

137. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 1:33.48

174. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1:52.49