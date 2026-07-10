Chwalińska przerwała milczenie. Kapitalne wieści

Maja Chwalińska na początku ubiegłego tygodnia przegrała z Mananchayą Sawangkaewą 6:2, 5:7, 2:6 i odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka nie wykorzystała w drugim secie piłki meczowej, a przez resztę spotkania walczyła z problemami zdrowotnymi. Następnie wycofała się z turnieju deblowego.

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Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała przekazał, że Chwalińska nabawiła się lekkiego skręcenia kostki. Po kilku dniach nasza tenisistka zamieściła relację w mediach społecznościowych.

"Wracam do pracy. Cieszę się z postępów, które udało się osiągnąć" - napisała na Instagramie, dodając zdjęcie z siłowni.



Kiedy Chwalińska powróci do rywalizacji? Nie do końca wiadomo. Jakiś czas temu potwierdziła jednak udział w turnieju WTA 250 w Hamburgu. To wydarzenie odbędzie się w dniach 20-26 lipca.

HP, Polsat Sport