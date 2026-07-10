Chwalińska przerwała milczenie. Kapitalne wieści

Tenis

Maja Chwalińska zamieściła właśnie post w mediach społecznościowych, w którym przekazała świetne wieści. "Cieszę się" - napisała na Instagramie, dodając wymowne zdjęcie.

Tenisistka Maja Chwalińska uderzająca piłkę rakietą podczas meczu.
fot. Instagram, AFP
Maja Chwalińska wróciła do treningów po Wimbledonie

Maja Chwalińska na początku ubiegłego tygodnia przegrała z Mananchayą Sawangkaewą 6:2, 5:7, 2:6 i odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka nie wykorzystała w drugim secie piłki meczowej, a przez resztę spotkania walczyła z problemami zdrowotnymi. Następnie wycofała się z turnieju deblowego.

 

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Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała przekazał, że Chwalińska nabawiła się lekkiego skręcenia kostki. Po kilku dniach nasza tenisistka zamieściła relację w mediach społecznościowych.

 

"Wracam do pracy. Cieszę się z postępów, które udało się osiągnąć" - napisała na Instagramie, dodając zdjęcie z siłowni. 

 

Maja Chwalińska wraca do treningów po kontuzji


Kiedy Chwalińska powróci do rywalizacji? Nie do końca wiadomo. Jakiś czas temu potwierdziła jednak udział w turnieju WTA 250 w Hamburgu. To wydarzenie odbędzie się w dniach 20-26 lipca.

HP, Polsat Sport
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MAJA CHWALIŃSKATENISWIMBLEDONWTA
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